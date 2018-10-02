英執政黨香港研討會 中國記者鬧場被捕

2018-10-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國執政黨保守黨年會九月三十日開跑，首日一場香港議題研討會上，一名持中國中央電視台採訪證的女子，怒斥主辦單位反中國，並痛罵與會香港民主派人士為「漢奸」，甚至在被要求離場時兩度掌摑一名香港籍學生義工，遭警方拘捕、依襲擊罪處置。央視事後證實，該名女子為該台駐倫敦記者孔琳琳；中國駐英大使館則護航孔女，指該活動助長港獨，主辦方應向孔女致歉。

這場名為「香港自由、法治、自治受損」的研討會在伯明罕登場，由英國保守黨人權委員會及該委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）創辦之人權組織「香港監察」共同主辦，邀請香港「民主黨」創黨主席李柱銘，香港大學法律系副教授、「佔領中環」發起人戴耀廷，以及「香港眾志」常委羅冠聰等逾八十人出席。

罵主辦單位、向義工掌摑

羅傑斯在尾聲總結道，雖然自己批判中國政府及中方對待人民的方式，但他仍支持中國，盼望「一國兩制」得以落實。不料，孔琳琳突然起身，以英文朝羅傑斯大喊：「你說謊！你反中國、想分裂中國！你連中國人都不是！其他人全是漢奸！」擔任主持人的保守黨女議員兼人權委員會主席布魯斯（Fiona Bruce）要求孔女冷靜及離場，但她置之不理。

隨後，香港出生的學生義工Enoch Lieu上前勸離情緒激動的孔女，但她持續叫囂「你無權碰我、放開我」，還斥罵該名義工「香港傀儡」，甚至賞了他兩巴掌。孔女斥義工無權報警，並嘲諷︰「英國是有多民主？」Enoch Lieu事後在「推特」指出，中國央視事後證實孔女身分，而警方到場後嘗試控制場面，但她竟又企圖掌摑警察，最後慘遭逮捕。

戴耀廷向「明報」表示，孔女的離譜舉止影響會議進程，其他與會人士皆大為不滿。羅冠聰則指出，孔女動手打人，令所有人厭惡；他並奚落道，中國記者在國外聲稱自己有「人權」而藉此撒野，卻從不在自己國家以人權之名保護任何事情。