中國移民庇護詐騙 美擬遣返

2018-10-02

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國國家公共廣播電台（NPR）報導，逾一萬三千五百名已取得美國庇護身分多年的移民，其中多數為中國人，因涉嫌編造申請文件與受壓迫的情節，致使美國當局考慮撤銷其庇護身分，恐將面臨遣返。報導指出，案發當時的歐巴馬政府決定不以刑事罪起訴涉案移民，但川普政府轉而從嚴處理，致使一二年底前取得庇護的相關移民恐將痛失身分。

報導指出，該案是與二○一二年一宗名為「小說家行動」的庇護詐騙調查有關，該調查促使紐約檢方逮捕三十名移民律師、助理與通譯員，他們被控杜撰壓迫的樣板故事，教導委託人向庇護官背誦虛構的細節，並偽造文件以支持其庇護申請。他們供稱，已協助多數為中國人的逾三千五百名移民取得庇護身分，這些移民的家屬共計一萬多人接續獲得「衍生移民身分」。

庇護是留在美國的直接捷徑，一旦取得可立即合法工作，也有資格在一年內取得綠卡，五年後獲得公民身分。多年來，取得庇護的中國人遠多於其他國家。一六年美國核准的兩萬○四五五件庇護案中，約二十二％為中國移民，其次是薩爾瓦多（十％）與瓜地馬拉（九％）。

「小說家行動」的靈魂人物是化名「勞倫斯」（Lawrence）的中國移民。○七年他應徵上曼哈頓唐人街「肯‧吉爾」（Ken Giles）律師事務所的翻譯工作。他說，此舉在中國移民社群中是公開的秘密，許多中國人從事庇護詐騙。他指出，事務所經理會告訴委託人適合提出何種類型的聲明、杜撰何種故事，又該提供什麼假文件。相關聲明不出三大類：國家生育政策的被迫害者、因宗教（通常是基督教或法輪功）而遭政府壓迫，以及因維權而遭當局鎮壓等。

他之後跳槽到劉楓凌律師事務所，在該公司撰寫了五、六百則假故事，彙編大量教戰指南，同時編輯庇護官檔案—他們多半會問什麼問題？偏好什麼樣的回答？一一年十一月，他被聯邦調查局盯上，要求他擔任線人，他利用隱藏式攝影機拍下十六段影片，揭露相關不法。

勞倫斯被控移民詐騙等三項重罪，面臨最高二十五年徒刑，但他將功折罪，最後被判六個月緩刑。一一年至一四年，他配合當局偵辦相關案件，直至去年他拒絕協助調查，開始藏匿；他說，此舉乃因中國不會仁慈對待尋求庇護的被遣返者。