美中惡鬥 外交安全對話恐生變

2018-10-02

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕隨著美中貿易戰急遽升級，北京和華府近來也在多項議題上頻繁齟齬，包括南海航行自由權、美國對台軍售、中國拒絕美艦訪問香港、美國制裁向俄羅斯購買戰機及飛彈系統的中國將領等。紐約時報九月三十日披露，中國以一名人民解放軍高層拒見美國國防部長馬提斯為由，取消原訂十月中旬在北京舉行的第二輪美中外交安全對話（D&SD），成為兩國關係惡化的最新例證。

紐時引述匿名美國官員說法報導，北京當局上月二十八日通知川普政府，取消原訂本月舉行的美中外交安全對話，但不清楚中方取消會談的具體原因，也不確定是否會重新安排會談。華爾街日報一日報導，美方此前曾對中國國防部長魏鳳和無法出席該場會談表達不滿。然而，美國國防部從未正式宣布馬提斯訪中的消息。華府去年六月召開首輪美中外交安全對話，按理說，該會談每年應舉辦一次。

中不滿美對台軍售

路透引述兩名北京外交消息人士說法，指美中關係目前面臨許多不確定性，兩國間的摩擦已擴散至貿易以外的議題，預定十月舉行的美中外交安全對話恐無法順利召開；軍事方面，北京不滿川普政府以中方違反美國對俄羅斯的制裁為由，針對中央軍事委員會裝備發展部及部長李尚福施加制裁，同時卻擴大支持台灣，敲定對台新一輪軍售案。

北京此前已就華府制裁解放軍提出抗議，包括立刻召回在美國參加官方研討會的中國海軍司令員沈金龍，延後原訂九月底在北京舉行的美中兩軍聯合參謀部對話機制第二次會議，以及召喚美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）提出正式抗議等。中國外交部長王毅上月二十八日也在聯合國大會揚言，「中國不接受訛詐，更不懼怕施壓。」

與此同時，美國愛荷華州第一大報「狄蒙紀事報」（Des Moines Register）九月三十日刊出布蘭斯塔德的投書，批評中國利用美國的言論及新聞自由，「霸凌」美國農民、勞工及企業，直指中國毫無新聞自由，民眾和媒體都不敢說出不滿政府的心聲，中國一家主要媒體甚至拒絕刊登他的投書。此前，中國英文官媒「中國日報」（China Daily）在狄蒙紀事報刊登四版廣告，指稱美國總統川普向中國發動貿易戰，導致以大豆出口為主的愛州損失慘重，企圖削弱愛州農民對川普的支持。