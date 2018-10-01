中國ＰＭＩ下滑 經營信心跌至今年低點

2018-10-01

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易戰持續升溫，川普政府迄今已對中國二五○○億美元進口產品課稅，中國製造業首當其衝，官方和民間公布的九月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）雙雙下滑，且製造業界對未來一年的經營前景信心降至今年最低點。

中國國家統計局表示，九月製造業ＰＭＩ為五十．八，比八月下降○．五，也不如市場預估的五十一．二；官方ＰＭＩ由中國物流與採購聯合會和中國國家統計局統計發布，以大中型企業為調查對象。九月財新中國製造業ＰＭＩ，則由八月的五十．六降至五十，剛好落在景氣榮枯線上，為去年五月以來最低；財新ＰＭＩ則以中小企業為調查對象。

在分項指數方面，九月新出口訂單指數降至四十八，為連續四個月下跌，為二○一六年二月以來最低。受訪廠商反映，美中貿易戰持續升溫，抑制出口銷售，不少廠商因銷售低迷壓縮採購計畫；由於擔心美中貿易戰衝擊和環保政策影響，九月製造業界對未來十二個月的經營前景信心降至今年最低。

財新智庫旗下的莫尼塔研究董事長鍾正生表示，九月製造業景氣度大幅走弱，出口拖累更為顯著，加上需求連續走弱，開始對企業生產行為產生影響，製造業就業也進一步惡化，經濟下滑壓力上升。

由於預期景氣放緩，中國政府今年中以來已推出財政刺激措施，包括減稅和擴大基礎建設投資，分析師也預期中國人民銀行將持續向金融體系挹注流動性，以支持經濟成長。

中國銀行國際金融研究所研究員高宇瑋表示，政府的支持政策將從第四季開始發揮作用，可能抵銷貿易戰的損害，擴大基礎建設投資以拉抬營建業活動，而服務業通常在第三和第四季表現良好。