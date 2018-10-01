川普︰和金正恩已「墜入愛河」

2018-10-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕在第二次「川金會」有譜之際，美國總統川普上月二十九日在造勢活動中宣稱，他與北韓領導人金正恩交換信件，對方在信中寫了一些「甜言蜜語」，兩人已經「墜入愛河」。然而，北韓外交部長李容浩稍早前卻在聯合國大會上放話，若美方不解除制裁，要北韓先行解除武裝「門都沒有」。

川普在西維吉尼亞州惠靈市（Wheeling）造勢時告訴支持者，他對金正恩是真的強硬，對方也強硬以對，兩人「斷斷續續」和解；金正恩「寫給我一些甜言蜜語，都是些很棒的文字。我們像墜入愛河。」川普還戲稱，媒體評論家會批評這番言論「沒有總統樣」，語畢時台下鼓掌笑聲不斷。

另外，川普也強調，他並未如「新聞主播」們所言，對北韓作出太多讓步，金正恩對第二次「川金會」深感興趣。兩人的首會是今年六月在新加坡舉行，川普稱此會為北韓去核化的一大步，但去核化談判已陷入停滯。

稍早前，李容浩在聯大指控華府在協商朝鮮半島非核化議題上製造僵局，「最近的僵局是由於美國仰賴高壓措施，這會扼殺建立互信。…在此情況下，我們絕不會單方面先行解除武裝。」他批評美國堅持「先非核化」政策，藉由制裁升高施壓力道，但「認為制裁能讓我們屈服，是對我們一無所知的那些人的白日夢。」

美聯社指出，李容浩的談話基調顯然旨在催促美國同意正式宣布終止韓戰，但華府對此態度審慎，因為此舉可能衍生出正式和平協議。平壤要求美方撤離在南韓的兩萬八千五百名駐軍，但美方希望北韓先提供其核武計畫的完整報告。

美國政府正安排舉行第二次「川金會」，川普也樂觀其成，但時間與地點尚未宣布。儘管美朝關係似有好轉，但北韓尚未彙整出美方要求的武器計畫清冊，也未採取「不可逆轉」的行動放棄其武器庫。三名匿名美國資深官員透露，去除或終止北韓核武及彈道飛彈計畫的談判沒有進展，朝方迄今甚至連「去核化」、「可驗證」及「不可逆」等名詞的定義都未予同意。