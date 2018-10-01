反對美基地遷建 玉城當選沖繩知事

2018-10-01

〔駐日特派員林翠儀／東京三十日報導〕日本沖繩縣九月三十日改選知事，前自由黨眾議員玉城丹尼以五成五得票率擊敗自民黨等政黨推薦的佐喜真淳，首次當選知事。這項結果代表駐日美軍普天間基地遷建名護市邊野古一案再次遭遇挫折，無法透過這次選舉「收復失土」的安倍晉三政府，未來也將持續面對地方對抗中央的挑戰。

極力反對邊野古新建機場的前知事翁長雄志，八月初因胰臟癌病逝，原本預定十一月舉行的知事選舉提前到九月。由於強烈颱風潭美攪局，至距離投票結束僅剩兩小時的晚間六時，投票率僅約二十一．六％。上屆選舉的總投票率為三十八．六五％。

這次有四名新人參選，其中前宜野灣市長佐喜真淳獲得自民黨、公明黨、維新黨及希望之黨支持，玉城丹尼除了有自由黨支持之外，還獲得在地企業與勞工團體等親翁長勢力「ALL沖繩」與共產、社民兩黨奧援，選戰呈現兩人捉對廝殺局面。自民黨力挺佐喜真，除內閣官房長官菅義偉親自督軍外，自民黨的「吸票機」小泉進次郎也多次前往沖繩助選。玉城則有選舉大師小澤一郎幕後操盤，立憲民主黨黨魁枝野幸男和翁長的家屬也幫忙抬轎，選戰激烈程度直逼全國等級。

佐喜真的選戰主軸雖然強打沖繩的經濟振興，提出「以對話代替對立」訴求，主張改善沖繩與中央的關係，但因全縣仍陷在前知事翁長病逝的悲傷中，從選戰開打以來，佐喜真一直難以招架對手主打反對邊野古新建機場的主張。日本政府原定今年八月展開邊野古部分地區的填海工程，但翁長過世後沖繩縣府為「繼承遺志」，在八月底撤回填海許可，工程也隨之停擺。

玉城丹尼是日美混血兒，父親是駐日美軍，母親後來並未隨著父親返美，經家庭法院裁定改名為玉城康裕，「丹尼」是他的小名。他這次是以翁長繼承人身分參選，但他最引人注目的是曾主張沖繩實施「一國兩制」。今年五月，玉城在質詢安倍時，要求讓沖繩「一國兩制」，免除沖繩的關稅和消費稅。由於「一國兩制」用語源自中國，玉城的說法被媒體質疑不是常識不足，就是受到中國影響。選戰過程中，日本網路上還流傳，這次選舉是沖繩選擇向日本還是中國靠攏的關鍵戰役。