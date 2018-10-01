印尼強震、海嘯 恐數千人罹難

2018-10-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕印尼蘇拉威西島九月二十八日發生芮氏規模七．五強震，引發逾一百七十次餘震，並有高達六公尺的海嘯襲擊部分沿海地區。印尼國家災害應變總署（ＢＮＰＢ）九月三十日證實，人口密集的中蘇拉威西省首府巴路市受創嚴重，至少八百二十一人確定罹難，而更接近震央的浪加拉縣政府所在地棟加拉（Donggala）和許多沿海城鎮，因通訊中斷，初步僅確認至少十一人罹難。印尼副總統卡拉（Jusuf Kalla）指出，罹難者總數可能多達數千人。

ＢＮＰＢ證實，災區至少有五百四十名傷者，並有至少一萬六千三百七十二人無家可歸，暫被安置在二十四處臨時避難所。位於巴路市以北三百公里、更靠近震央的棟加拉，迄今通訊全面癱瘓，該地災情恐怕比巴路市更為慘重。

紅十字會透過聲明指出，棟加拉的居民超過三十萬人，而外界至今仍無法得知當地具體情況，令人憂心。印尼電視台美都新聞（Metro TV）指稱，海嘯重創棟加拉，許多住宅被捲入大海，也有民眾受困屋瓦殘骸當中。

ＢＮＰＢ表示，由於災區範圍和受影響程度都比初步評估的更為廣泛，且部分災區對外通訊及交通仍然中斷，預料這些地區陸續回報情況後，罹難者總數將大幅增加。

1酒店傳出50人受困 只能徒手開挖

法新社報導，遭地震和海嘯重創的巴路市多區電力中斷，許多醫療院所被迫露天治療傷患，民眾洗劫超市以便獲取食物和飲用水，無家可歸的災民晚上必須睡在塵土飛揚的廣場，或臨時搭建的竹棚架內。搜救人員三十日持續在羅亞羅亞酒店（Roa Roa Hotel）尋找生還者，該棟擁有八十間客房的飯店仍有五十至六十人受困。搜救隊指出，瓦礫堆中二十九日仍有受困民眾的呼救聲音傳出，但現場缺乏大型機具搬動磚瓦，且餘震不斷，救難人員只能徒手開挖。

印尼總統佐科威三十日前往巴路市勘災，責令軍方「夜以繼日地」持續搜救任務，完成災民安置工作，盡最大努力協助災區復原。與此同時，天主教教宗方濟各三十日也向印尼災民表達關懷之情，帶領教友為蘇拉威西島的遇難者、傷者、無家可歸者和提供援助者祈禱。