南海實彈軍演後 美艦駛近中國島礁

2018-10-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南海爭議海域近來情勢緊張，繼美軍派B-52轟炸機飛越南海，以及日本和英國調派戰艦在印度洋舉行聯合演習後，甫遭中國政府拒絕訪問香港的美國海軍兩棲攻擊艦「黃蜂號」（USS Wasp），九月廿七日在南海舉行實彈演習，美軍飛彈驅逐艦「迪凱特號」（USS Decatur）更在九月卅日駛入南沙群島兩座中國人造島礁十二海里範圍內，讓已因貿易衝突和軍事制裁互生嫌隙的美中兩國，關係再次雪上加霜。

貿易摩擦、軍事制裁 兩國關係更緊張

美國國防部兩名官員向有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，迪凱特號駛入南沙群島赤瓜礁（Johnson Reef）和南薰礁（Gaven Reef）十二海里內，這是繼五月底美軍「希金斯號」飛彈驅逐艦和「安提坦號」飛彈巡洋艦駛近西沙群島後，美方再次對南海的中國人造島礁發起「航行自由」行動。

與此同時，美國海軍指出，黃蜂號待命支隊與艦上的陸戰隊第三十一遠征支隊，九月廿七日在南海舉行兩棲特遣部隊（ＤＡＴＦ）綜合防禦演習，水手和陸戰隊員模擬穿越危險海域時，向充氣目標展開實彈射擊及自我防衛演練，使用的武器包括二十五公釐及五十公釐口徑機關砲、M242巨蝮式鏈砲、M107半自動狙擊步槍和M-240B中型通用機槍等，而SH-60S海鷹直升機也在艦載武器配合下展現空中優勢。

黃蜂號原訂十月份訪問香港，但上月廿四日遭北京拒絕，中國外交部發言人耿爽並未說明原因，僅稱中方一直根據主權原則和具體情況，對美國軍艦訪港逐案審批。二○一六年四月南海情勢緊張之際，北京就曾拒絕美軍航空母艦「史坦尼斯號」訪港。美軍指出，黃蜂號此次是在轉往印太地區執行任務、行經南海途中進行防衛演練；此舉有助提高美軍與盟國的聯合作戰能力。

美B-52剛飛越南海 日英也在印度洋軍演

此外，美軍日前也再度調派可攜帶核武的B-52轟炸機飛越南海一帶，而日本海上自衛隊最大型護衛艦「加賀號」，上月廿六日也與英國海軍巡防艦「阿蓋爾號」（HMS Argyll），在印度洋海域舉行聯合演習。

對此，中國國防部新聞發言人任國強上月廿七日抨擊，美方和其他國家是打著「航行自由的幌子」挑釁中國主權，解放軍將加大海空巡邏警戒力度，「堅定保衛領土主權和國家安全」。