17年來首例 美F-35B匿蹤戰機墜毀南卡州

2018-09-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美軍陸戰隊證實，隸屬陸戰隊第二航空聯隊暨第五○一陸戰隊戰鬥機攻擊訓練中隊的一架「F-35B閃電二式」匿蹤戰機，於當地時間廿八日上午十一時四十五分，墜毀在南卡羅來納州博福特陸戰隊航空基地附近，所幸戰機駕駛安全從座艙彈射逃生，也沒有造成其他傷亡。此為F-35系列戰機十七年來首次發生墜毀事故，軍方並未公布可能的失事原因，僅表示已會同當地有關部門進行事故調查。

F-35系列戰機堪稱美國史上最昂貴的戰鬥機，該計畫於一九九○年代初期推出，預估耗資四千億美元生產兩千五百架戰機，若再加上至二○七○年戰機除役為止的維修保養費用，總額上看一．五兆美元（約四十六．二兆台幣）。F-35系列戰機共分三個型別，美國與盟國空軍使用傳統起降Ａ型機，美軍陸戰隊與英國皇家海軍採用短場起飛垂直降落Ｂ型機，美國海軍使用艦載Ｃ型機；戰機造價因型別不同而有所差異，但平均每架造價一億美元（約卅．八億台幣）。

F-35戰機由美國國防承包商洛克希德馬丁公司生產，該款戰機的作戰半徑超過一千公里，是具備高科技性能、採用匿蹤設計的第五代戰鬥機。美軍迄今已獲交付兩百四十五架F-35系列戰機，其中多數戰機隸屬空軍。

就在F-35戰機發生首起墜毀事故的同一天，美國國防部廿八日宣布與洛克希德馬丁公司達成協議，降低下一輪一百四十一架F-35系列戰機的價格；九十一架F-35A降至每架八千九百廿萬美元（約廿七．四億台幣），F-35B降至每架一億一千五百五十萬美元（約卅五．四億台幣），F-35C降至每架一億零七百七十萬美元（約卅三．二億台幣）。

美國中央海軍司令部廿七日才證實，F-35B匿蹤戰機完成首次戰鬥任務，從美軍兩棲攻擊艦「艾薩克斯號」（USS Essex）起飛，成功以阿富汗坎達哈省的伊斯蘭教極端組織「神學士」為目標，完成襲擊任務。