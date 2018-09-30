臉書自首 9千萬帳號安全堪虞

2018-09-30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕全球社群媒體龍頭「臉書」確保資料安全的承諾又一次破功！臉書廿八日公告，該公司工程師廿五日下午確認最新一項資訊安全問題：駭客利用臉書供用戶了解自身動態時報在他人眼中模樣而開發的「檢視角度」（View As）程式碼漏洞，竊取可持續自動登入的「存取權杖」（Access Token），進而控制用戶帳號，影響五千萬名用戶隱私，另有四千萬用戶可能面臨風險。

根據臉書公告，目前緊急處置手段有三：一為修補漏洞並通知執法單位；二是重置確知已受影響的近五千萬名用戶「存取權杖」，同時對去年曾動用「檢視角度」功能的另四千萬名用戶採取相同「預防」措施，總計九千萬名用戶須重新鍵入臉書密碼，登入之後也會在「動態消息」接獲通知得知原委；三乃調查期間暫停「檢視角度」功能。

這次侵駭事件並非竊取臉書用戶密碼，而是盜用「存取權杖」，駭客對於用戶姓名、性別、家鄉等資訊尤感興趣，但企圖目前不明。

執行長札克柏格廿八日在個人臉書專頁發布上述公告的連結，強調工程師已在廿七日晚間修補漏洞，但「不知是否有任何帳號遭濫用」，「這是一個嚴重問題」，「需要持續開發新工具」才能預防有心人接手控制用戶帳號及竊取資料。負責產品管理的臉書副總裁羅森（Guy Rosen）則重申，臉書極度重視用戶隱私與安全，對這次問題感到抱歉，卻可能永遠找不出藏鏡人，因為「這種調查不容易」。