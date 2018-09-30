受辱婦淚堵參議員 別投卡瓦諾

2018-09-30

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕在共和黨參議員佛雷克廿八日宣布將投票支持大法官卡瓦諾的任命案後，兩名曾遭受性侵害的女子在電梯口堵住他，含淚懇請他重新思考立場。當天結束前，佛雷克提出他兌現承諾的條件：參院投票延後一週舉行，以便讓聯邦調查局展開調查。目前不清楚這兩位女士的行動是否改變了佛雷克的心意，但她們的剴切陳詞令人難忘。

「看著我，告訴我發生在我身上的事無關緊要，」廿三歲的蓋勒格（Maria Gallagher）說，而擋在電梯門口阻止關門的阿琪拉（Ana Maria Archila）手指著佛雷克說，「週一我去拜訪你，告訴你我性侵的事，我說出來是因為我認同福特博士說的是實情，而你現在的作為是允許侵犯女性的人成為最高法院大法官，這天理不容」。不再競選連任的佛雷克被視為在參議院中，最可能對卡瓦諾任命案投下「不」的共和黨人。

蓋勒格含淚對佛雷克說，「我被性侵但沒人相信我。我沒告訴任何人，而你正告訴所有女性她們不重要，應該保持沉默。」她懇請佛雷克看著她，「別不看我」，在電梯角落的佛雷克眼神游移，一下看著她們，一下往下看，最後說「謝謝妳們」。

當被問到電梯事件是否讓他動搖，他說，「這整個過程衝擊了我們所有人」，而有許多人受福特的激發，勇敢說出自己的遭遇，這很重要。

蓋勒格表示，她五歲時被一名青少年性侵，但在本週之前，她沒有告訴過任何人。阿琪拉說，FBI的調查是「最起碼」能做的事，蓋勒格則說，事情的發展顯示，「說出我們的遭遇，挺身而出，真的可以帶來改變」。