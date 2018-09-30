卡瓦諾性侵指控太真實 川普屈服允調查

2018-09-30

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普一改護航立場，廿八日下令聯邦調查局（FBI）對他欽點的最高法院大法官提名人卡瓦諾，就其性侵未遂指控展開調查，參議院也因此延後一週舉行卡瓦諾的任命投票。共和黨視卡瓦諾的任命為掌控九名大法官組成的最高法院的關鍵。

臨床心理學教授福特廿七日在參院司法委員會前，陳述卡瓦諾於一九八二年企圖性侵她的過程。川普廿八日表示，福特的說詞「非常有說服力」，她是「非常可靠的證人」。不過，他也盛讚卡瓦諾當日在該委員會的作證是「精采時刻」，他說，「一點都沒有」要另提名他人的念頭。

參院司法委員會廿八日在異常緊張的氛圍中進行卡瓦諾的審查投票，卡瓦諾的支持者與反對者在參院聽證室激烈對陣，而抗議群眾擠在走廊高喊︰「十一月近了！」意指日益接近的期中選舉。力主讓福特在委員會發言的溫和派共和黨參議員佛雷克（Jeff Flake）是投票過關的關鍵，當日早上，他宣布將支持卡瓦諾的提名，不久，他在電梯口遇上兩名性侵受害婦女，含淚懇求他改變心意。他隨後與共和黨同僚及民主黨人展開新協商。

佛雷克宣布，唯有FBI進行調查，他才會投票支持卡瓦諾。司法委員會最後以十一票對十票通過將該案交付全院票決，兩黨議員無人跑票。司法委員會主席葛拉斯里也宣布，他將要求川普下令對卡瓦諾進行新的背景審查，但調查「必須在一週內完成」。國會的壓力迫使川普讓步，宣布下令FBI進行調查，但「這項調查務必限制範圍，並在一週之內完成」。

福特透過律師表示，她對該發展感到欣慰，然而，「對於調查的時間與範圍，不應施加人為限制」。卡瓦諾則透過白宮表示，「我做了他們要求的所有事，現在將繼續配合」。