巴紐班機墜湖破洞 47人全生還

2018-09-29

〔編譯周虹汶／綜合報導〕太平洋西南部島國巴布亞紐幾內亞國營航空公司「紐幾內亞航空」（Air Niugini）編號PX073航班，廿八日原訂於西太平洋島國密克羅尼西亞聯邦楚克州首府維諾島的楚克國際機場著陸，上午九時卅分左右卻意外落入楚克潟湖，機身破洞進水。所幸當地人搭乘快艇即時英勇相救，機上卅五名乘客與十二名機組人員最後全數生還，有驚無險。

三面環水的楚克國際機場跑道僅一八三一公尺，偏短但在太平洋島國算正常。這架原訂最終飛往巴國首都摩斯比港的波音七三七─八○○窄體客機準備降落時，距離跑道還有約一三七公尺。獲救乘客同時也是記者的杰尼斯說，客機飛得「非常低」，他聽到空姐開始驚慌尖叫，自己還設法保持鎮定；客機降落時他以為只是「重落地」，察看後才發現墜入潟湖且機側破了個洞，海水由此灌入，水深及腰，整個經過「超現實」，還看到一些乘客骨折與頭部受傷。

杰尼斯說，岸邊民眾行動比救難人員還快，在五分鐘內紛紛搭乘多艘小型快艇前來相救令他印象深刻，他們不怕危險，在外頭把已有一半沒入水中的機身團團包圍，陸續救出受困人員。

紐幾內亞航空沒有說明事故原因，僅稱當時「天候不佳且伴隨豪雨，導致事發時的能見度降低」。出事飛機二○○五年出產，機翼今年五月曾在摩斯比港遭滑行中的美軍運輸機擦撞，當時受損嚴重。

楚克潟湖為第二次世界大戰期間大日本帝國在南太平洋戰區的主要基地，目前是觀光與潛水勝地。二○○八年美國「亞太航空」（Asia Pacific Airlines）貨機也曾在密國首都所在澎貝島機場發生落入跑道末端潟湖的類似意外。密國由六○七個島嶼組成，綿延二七○○公里，人口十萬出頭。