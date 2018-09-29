川普仍挺卡瓦諾 任命案等表決

2018-09-29

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國聯邦參議院司法委員會廿七日召開特別聽證會，聽取聯邦最高法院大法官被提名人卡瓦諾和指控他性侵的大學教授福特的證詞。福特斬釘截鐵表明，「絕沒有」認錯人、「百分之百」是他。卡瓦諾則再次矢口否認，強調他及其家人已遭這些指控「徹底且永久地摧殘」。十一名共和黨議員、十名民主黨議員組成的司委會，將於台灣時間廿九日凌晨一點半表決是否推薦卡瓦諾的人事任命案，由於共和黨參議員佛雷克在最後關頭表態支持卡瓦諾，預料司委會將順利通過任命案。

提名卡瓦諾的美國總統川普全程掌握聽證會過程，會後並推文讚許卡瓦諾的證言「強而有力、誠實又扣人心弦」，痛批民主黨的策略「可恥」、爆出一連串性侵指控等過程「完全是一場騙局」。

若司法委員會通過投票，參院多數黨領袖麥康奈希望院會最快於十月二日表決。美國保守派網站「市政廳」引述參院內部人士報導，卡瓦諾擁有過關的足夠票數。

廿七日聽證會由福特和卡瓦諾先後各自表述，並接受司委會成員提問，兩人發言時均數度哽咽。福特生動詳述一九八二年兩人青少年時期，如何在一場「轟趴」遭卡瓦諾「性侵」的過程。她說，對卡瓦諾及其友人賈吉當晚放肆笑聲的記憶猶新，他們「以糟蹋我為樂」，她被推進臥室，卡瓦諾開始上下其手並磨蹭她，「打算強暴她」。

福特說，在二○一八年七月前，她從未在心理治療外的場合，說出卡瓦諾侵害過她。儘管她很害怕，但仍自覺應盡「公民義務」，講出高中時的遭遇，反駁外界對她此舉係出於政治動機的質疑。

卡瓦諾則稱這些指控係「對川普總統及二○一六年美國總統大選壓抑已久的憤怒」所致，但他不怪福特，也相信她曾遭某人性侵，但「我從未對她或任何人做那種事」。他認為，其人事任命程序已淪為美國國恥，但他不會因此而害怕而放棄提名；民主黨的阻撓是政治報復，因為他曾經協助特別檢察官起訴涉及白宮性醜聞的柯林頓總統。