印尼一日兩強震 海嘯捲走餐廳

2018-09-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印尼蘇拉威西島（Sulawesi）在廿八日下午，先後發生芮氏規模六．一及七．五的強烈地震，震源深度分別僅十八公里和十公里，均屬淺層地震，且之後發生多起芮氏規模五以上餘震，人口三十五萬的中蘇拉威省首府巴路市（Palu）一度遭兩公尺高海嘯侵襲。已知至少一人死亡，多棟建物倒塌，料災情還會進一步擴大。

蘇拉威西島震源最深僅18公里

美國地質調查所（ＵＳＧＳ）指出，印尼蘇拉威島廿八日下午二時左右（台灣同日下午三時）的首起規模六．一強震，震央位於中蘇拉威省浪加拉縣（Donggala）東北方三十公里處，造成至少一人死亡、十多人受傷及房屋倒塌災情。約四小時後，在該省巴路市北方八十公里處，再次發生規模七．五強震，印尼氣象氣候暨地理物理局（ＢＭＫＧ）隨即對浪加拉縣西部和北部、馬穆朱縣（Mamuju）和巴路市等地發布海嘯警報。

規模7.5 居民驚恐逃竄

路透及雅加達郵報指出，高度約兩公尺的海嘯一度侵襲巴路市，導致許多建物倒塌及通訊中斷，當地居民驚恐逃竄，許多婦孺更因害怕哭喊。不僅如此，上傳至「臉書」等社群網站的影像顯示，鄰海的「巴路大型商場」至少一層樓坍塌，附近餐廳遭巨浪捲走，隔壁毀損嚴重的拜圖拉赫曼大清真寺（Baiturrahman Mosque），也難逃海嘯襲擊。所幸大浪已經退去，海嘯警報隨後解除。ＢＭＫＧ地震與海嘯中心指出，證實海嘯侵襲巴路市。國家災害防制署（ＢＮＰＢ）則表示，搜救隊伍已趕赴受災區域，巴路市機場已經關閉。