全球首例 港爆「鼠傳人」Ｅ肝

2018-09-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港大學醫學院團隊廿八日公布全球首宗人類感染老鼠Ｅ型肝炎個案，一名去年接受肝臟移植手術的五十六歲男性病患，術後不久赫然發現染上以往只在鼠類之間傳播的Ｅ型肝炎，推估是進食受老鼠糞便污染的食物而感染，服藥後情況漸趨穩定。團隊警告，尚未確定患者是因自身免疫系統不佳，或老鼠出現基因變異而染病，不能排除疫情大規模爆發的可能性。研究成果將在十二月發表於美國「新興傳染病（Emerging Infectious Diseases ）」期刊。

港大醫學院微生物學系研究團隊指出，一名患有肝癌及慢性Ｂ型肝炎、居住在黃大仙區公共住宅「彩雲邨（村）」的男病患，去年五月在港大教學醫院「瑪麗醫院」換肝後，七月開始出現肝功能異常及肝炎情形，採集糞便、血液和肝臟組織樣本檢查後，證實染上Ｅ型肝炎，但病毒基因與人類過去感染的「Ａ物種Ｅ型肝炎」（HEV-A）差異極大，反而接近只在鼠類身上出現的「Ｃ物種Ｅ型肝炎」（HEV-C），與先前在越南鑑定的老鼠Ｅ肝病毒株有密切相關。

團隊追查捐肝者的血液樣本後，發現其並非Ｅ肝病患，因此排除因換肝染病；隨後在「食物環境衛生署」過去五年針對患者住宅一帶採集的老鼠內臟樣本中，驗出與患者病毒基因九成相似的Ｅ肝病毒，初步推測此為全球首起「鼠傳人」的Ｅ肝病例，感染途徑為患者的食物遭老鼠排泄物感染，或患者曾遭老鼠咬傷。該患者在近七個月療程，包括服用肝炎藥物後，體內Ｅ肝病毒才受控，肝功能已漸恢復正常。

港大微生物學系教授袁國勇和臨床助理教授Siddharth Sridhar指出，病患的住所靠近丟棄垃圾點，四處可見老鼠糞便，也有足夠讓老鼠進出的水道口，是老鼠繁殖的理想場所，但還不能斷定此為病毒源頭。袁強調，這項病例具有重要的公共衛生意義，惟仍須探討染病原因是病患本身免疫系統不健全，或老鼠出現基因變種。另外，由於不清楚HEV-C在人類身上的傳播能力，不能排除此為大規模爆發前哨，呼籲各界加強鼠患監測及維護環境衛生。