控美大法官提名人性侵 女教授「人生被摧毀」

2018-09-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國聯邦最高法院大法官被提名人卡瓦諾遭控性侵女性，掀起軒然大波。為此，聯邦參議院司法委員會廿七日舉行聽證會，聽取指控他性侵的加州「巴羅艾托大學」心理學教授福特（Christine Ford，見下圖中，彭博）和卡瓦諾本人的證詞。福特在作證時數度落淚，語帶哽咽，但她仍清晰地敘述遭性侵的經過，表示卡瓦諾的侵害「徹底改變了我的人生」。

福特一開始即回憶她宣稱三十六年前遭卡瓦諾及其朋友賈吉性侵的細節，堅稱「絕沒有」認錯人。但她也對自己「記不起何時、何地或派對現場究竟有誰」道歉。福特說，事發當天，卡瓦諾把她壓倒床上，試圖撕開衣服，在她尖叫時還摀住她的嘴，「我難以呼吸，我相信他可能誤殺了我。」當共和黨參議員質疑她的指控有政治動機時，福特率直回應，「會做這種指控的人並不認識我，……我出面的動機就是提供我的人生被卡瓦諾摧毀的事實。」

就在特別聽證會前夕，名叫史威尼克（Julie Swetnick）的女子透過律師指控，卡瓦諾曾涉及一九八二年在一場家庭派對中吸毒和輪暴女性的行徑。他則在透過白宮發布的聲明裡予以駁斥，指稱自己「不知道此人是誰，從未曾有過那種事。」自他被美國總統川普提名出任大法官後，已有三名婦女具名指控他性侵且行為不檢。

福特與卡瓦諾會在十名民主黨參議員及十一名男性共和黨參議員前先後發表證詞，兩人並不會碰面。

川普廿六日再為卡瓦諾辯護，指自己曾被逾十二名女性指控性侵或性騷擾，誣告者「要名、要利，他們什麼都要」，「這多次發生在我身上」。川普並稱卡瓦諾是一名「傑出的紳士與知識份子」，還痛批對卡瓦諾的指控是一場「大騙局」。但他仍表示，若他在特別聽證會後被說服卡瓦諾的確犯過這些罪行，有可能撤銷提名。