淚憶劉曉波 劉霞難掩恐懼

2018-09-28

〔編譯周虹汶／綜合報導〕設於美國紐約用以紀念捷克知名異議者暨已故總統哈維爾的「哈維爾圖書基金會（ＶＨＬＦ）」廿六日舉辦「無權者在中國的力量」座談會，邀來二○一○年諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞與會，這是她七月終於得以治病之名離開中國後的第一次公開發言活動，會中她感謝所有幫助劉曉波和她本人的各界朋友，但避談「敏感」話題，多次不禁潸然淚下。

劉霞今年七月獲ＶＨＬＦ「恐怖和平：危機下的勇者作家獎」提名，上月二日ＶＨＬＦ宣布獲獎人為流亡德國的中國作家廖亦武，兩人因廿七日頒獎聯袂現身紐約，但廿六日近兩小時座談會焦點幾乎環繞劉霞。

她一開場就先「謝謝這些年來所有為曉波和為我努力的朋友」，但「其實，關於曉波，我覺得我到現在還不知道說什麼」。廖亦武接著回應相關提問時，公開劉曉波去年中臨終情形，包括他對醫護人員等身分不明者在內的在場人士道謝，「我要走了，謝謝！我要走了，謝謝！他老是在重複。」廖亦武指出，他在劉曉波去年七月十三日往生後一陣子，撥通劉霞電話才知道這些事，「她說曉波走的時候兩隻腳上下擺動，意思就是向天堂走去的意思」，「劉曉波的確是到最後一刻，還是用他的愛，去對抗這樣一個非常獨裁、非常兇殘的政權。」

聽聞悲傷往事，劉霞難忍淚水，兩度試圖打斷廖亦武發言，先請身旁翻譯「不要讓他老講曉波，你提醒他一下」；又嚴肅糾正「天堂說」，強調「我不是那麼說的」；當談及劉曉波生前力保愛妻出國之因，她才遞出紙條，鄭重要求「到此為止」。

廖亦武也提到，劉霞獲釋主因為德國總理梅克爾不受中國巨大市場誘惑，又逢美國對中國發動貿易戰，「就是在這個事情上，我是感謝川普政府的。」劉霞此時表情木然。

關於劉霞上述表現，「美國之音」認為，劉霞依舊「避談『敏感』問題」。「自由亞洲電台」則點出，被中國政府軟禁八年的劉霞「仍然顯得有些傷感和疲憊」。「國際特赦」組織香港分會中國研究員潘嘉偉與劉霞友人總結她「不便說話」的關鍵：出於胞弟劉暉人在中國家裡當政府「人質」的顧慮，擔心「任何言行都會影響到劉暉的安危」。