川習不再是朋友 美中關係全面惡化

2018-09-28

〔編譯管淑平、茅毅／縱合報導〕過去的一年多期間，即使中國與美國之間因為貿易問題針鋒相對，中國國家領導人習近平尚且能仰賴美國總統川普稱他為「朋友」這句話，但是最近一週以來，川普政府對中國加徵關稅、對中共中央軍事委員會裝備發展部祭出制裁、又指控中國企圖干預美國期中選舉，種種動作意味著他與習近平的蜜月已經結束，美中關係陷入數年來最低點，恐全面惡化。

分析中國事務的新聞通訊「外國人看中國（Sinocism）」創辦人利明璋（Bill Bishop）說，「若（川普）認為他和習近平不再是朋友了，那麼美中關係就會惡化到遠超過貿易的完全不同程度。」自從川普與習近平二○一七年四月在佛羅里達州度假莊園首度會面，川普向來稱習近平是「好朋友」；去年十一月川普訪問中國，習近平作為東道主款待有餘，但是卻未把川普所說的兩人「好交情」掛在嘴上。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」中國專家葛來儀說，「川普和習近平從來就不是朋友」，「川普一直刻意不讓他和習近平之間的關係受雙邊關係摩擦影響，是相信有機會時可派上用場達成交易。」

川普與習近平的和睦關係至少影響了一項議題。上海政法學院政治學副教授陳道銀說，中國中興通訊遭美國制裁後，川普出手使該公司免於破產，「可被視為他們私人友誼的結果」，但是兩人的關係「僅是表面」，因為他們「價值觀不同」。陳道銀說，習近平這次未參加聯合國大會，川普將缺席十一月一連串亞洲區域峰會，「他們是在避開彼此」。

除了川普所舉的「中國日報」在愛荷華州「狄蒙紀事報」刊登廣告，八月間「中國環球電視網」（ＣＧＴＮ）也曾播出一段動畫，意有所指的向加州選民傳達中國關稅已經傷害到共和黨所代表選區的農民。葛來儀說，中國用關稅影響川普的支持群和媒體，以圖爭取美國選民認同，中國的伎倆「已經是擺明著影響，而非暗中干預」。

愛荷華州立大學政治學教授施密特（Steffen Schmidt）也表示，「狄蒙紀事報」的廣告暗示，共和黨人或許該施壓川普應改變其因應中國之道，因此某種程度上，該廣告可能被視為干預選舉。