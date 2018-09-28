不甩中國 美日英挺進南海

2018-09-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國防部廿六日揭露，美軍本週派遺B-52轟炸機飛越南海附近，這是美國今年第二次派轟炸機飛越南海。與此同時，日本最大型護衛艦「加賀號」廿六日也與英國海軍巡防艦「阿蓋爾號」（HMS Argyll）在印度洋舉行聯合海上軍演。「德國之聲」報導，這是美英日等國以實際行動挑戰北京主張的南海主權。

五角大廈發言人伊斯特指出，可攜帶核武的B-52轟炸機參與在南海附近「定期舉行聯合行動」，這些例行任務旨在提高美軍與區域夥伴和盟友的整備與協調。

美方此舉旨在牽制中國的海權擴張，但在美中貿易戰升溫之際很可能激怒北京。今年六月，B-52轟炸機也曾飛近南海附近島嶼。美國國防部長馬提斯則告訴記者，若非中國將南海軍事化，否則這根本不是問題。但馬提斯也說，他不認為美中關係發生根本性變化，「我們當然會維持兩軍關係，雖然雙方參與及合作的程度會隨著時局上下，但雙方都體認到維持戰略關係的需要。」

除了南海，伊斯特並證實，B-52轟炸機廿五日也飛越東海。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，B-52轟炸機飛越東海是由日本航空自衛隊的戰鬥機作為先導，飛過釣魚台群島附近和中國在東海領空外側劃定的防空識別區。

另外，日本「加賀號」廿六日也與英國反潛巡防艦「阿蓋爾號」在印度洋舉行軍演。這兩艘軍艦及日本護衛驅逐艦「電」（Inazuma）在印度洋海面上演練陣形變化，「加賀號」的三架直升機則在上空盤旋監看演習。上月底，英國皇家兩棲船塢登陸艦「海神之子」（HMS Albion）才駛入西沙群島海域行使航行自由權利。英國政府消息人士透露，「阿蓋爾號」越過南海後，將於日本附近海域作業，監控聯合國對北韓實施的制裁。

日本海上自衛隊指揮官坂口健治指出，日本與英國海軍關係良好，雙方都是美國的親密盟友，這些演習加強彼此的合作機會。英國皇家海軍愈頻繁在此區域出現，兩國海軍未來愈有緊密合作機會。除了英日合作，法國六月也宣布和英國合作，派艦共同巡航南海。

對此，中國國防部新聞發言人任國強廿七日回應，對於美國軍機在南海的「挑釁行為」，中方一貫堅決反對，將採取一切必要措施；英法等國在南海的行動是「刷存在感」，中國軍隊將堅定履行防衛職責，加大海空巡邏力度。英法等域外國家對南海和平穩定視而不見，執意炒作「航行自由」這個偽命題，企圖從中漁翁得利。