自吹自擂被訕笑 川普聯大演說結巴

2018-09-27

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿五日在聯合國大會上發表演說時自吹自擂，慘遭現場上千名國家元首、外交官及與會代表訕笑；一臉驚訝甚至因此結巴的川普自嘲，表示沒想到會獲得這種反應，「但沒關係」，語畢台下哄堂大笑，還有人拍手。

川普在聯大發表的三十四分鐘演說才剛開始，就慘遭訕笑，關鍵在於他吹噓得太過火…「不到兩年時間，我的政府的成就，幾乎超過我國史上其他政府。」此話一出，冠蓋雲集的會場上傳來一陣明顯的窸窣低笑聲。川普顯然沒料到這番自我貼金的發言會引人訕笑，一臉驚訝甚至結巴到無法完整說出「美國」，但仍保持風度地尷尬笑說，「真的…我沒想到會有這樣的反應，但沒關係」。結果此話反引發更大笑聲，甚至還能聽到掌聲。

部分媒體與網友忙不迭翻出川普過去的推文補刀，例如川普曾在二○一四年八月表示，「我們需要一名不會淪為全球笑柄的總統」；今年六月的推文也提到，「全世界都在嘲笑美國」，諷刺川普料事如神，整個聯合國、全世界都在嘲笑，但對象不是美國，而是川普。澳洲廣播公司（ＡＢＣ）指出，杜魯門以降的美國歷任總統都曾在聯大發表演說，分別獲得掌聲、抗議或一片死寂，但印象所及從未遭眾人訕笑。

事實上，就連川普去年在聯大發表演說、批評北韓領導人金正恩是「火箭人」時，也沒人為此失笑。川普今年的聯大演說將矛頭對準伊朗，指責德黑蘭當局散播混亂、死亡與破壞，似乎忘了自己前一天晚上才發推文，大讚伊朗總統羅哈尼是「非常好的人」（absolutely lovely man）。

美國媒體對此評論道，無論敵友，國際社會早已對川普發言反覆習以為常，但他說的話也因此失去意義與份量，一如他吹噓個人在選舉與股市上的成就，難怪聯大會對他的演說報以笑聲。