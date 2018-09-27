共黨滲透港股 123家公司「跟黨姓」

2018-09-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國國家主席習近平曾提出「黨校姓黨」及「黨媒姓黨」，加強控制學術及媒體界，如今再將香港中資企業納入「姓黨」之列。香港媒體二十六日披露，從二○一七年至今，香港共有一百二十三家上市中國國有企業及中央企業修改公司章程，確立中國共產黨委員會（黨委）的地位，任意給予權力及利益。批評者抨擊，香港交易所（港交所）是罪魁禍首，放任中共利益凌駕股東利益。

據香港蘋果日報統計，香港一百二十三家設有黨委的上市公司均為中資，其中八家屬於恒生指數成份股（俗稱藍籌股），包括中石化、中石油、中國銀行、交通銀行等。港交所兩千兩百六十二家上市公司中，已有五．四三％修改公司章程「跟黨姓」，而且這股風潮仍未平息。

其中，部分企業在公司章程中明訂設置黨委書記，有些還增設副書記，黨委人數因公司而異。若干企業明訂黨委經費佔員工薪資總額的一％，有些賦予黨委權力，若發現公司偏離黨的路線，可向上級黨組織報告。若出現利益衝突，黨的利益一定凌駕於股東利益之上。在工作方面，有些企業在章程中明訂「黨委要發揮領導作用」，因此黨委不僅可以影響重大人事任免，重大政策更必須先經過黨委討論，再由董事會通過生效。

維權投資者韋伯（David Webb）斥責，過去黨作主只是「潛規則」，如今成為白紙黑字的「永久性」公司條文。但做為監管單位的港交所「睜一隻眼閉一隻眼」，容許國家操縱的股東投票，既蠻橫又離譜。英國籍的韋伯為港交所前非執行董事，因經常批評香港部分上市公司管理層不當行為而成名，被視為代表小股東權益的聲音，但被大股東或上市公司視為「麻煩製造者」，故有「股壇長毛（泛民主派「社會民主連線」成員梁國雄）」之稱。

這股「公司姓黨」風潮始於二○一六年底，習近平要求建立中國特色的現代國有企業制度，將黨的領導融入公司治理，使「國進民退」成為熱門話題。至於民營企業，中國人力資源和社會保障部副部長邱小平近日公開表示，民營企業必須加強黨的領導，由職工共同參與企業管理。網友批評，這是回到毛澤東時代，打著公私合營的名義沒收私產。