挑戰一帶一路 歐盟推亞洲連線

2018-09-27

〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國的「一帶一路」計畫普遍被質疑為債務陷阱之際，歐盟成員國將於下月舉行的歐亞領袖高峰會， 簽署一份新的「亞洲連線戰略」（Asia connectivity strategy），在兼顧環境與勞動標準的前提下，協助亞洲國家改善運輸、能源和數位基礎建設，並強調不會讓參與國家背負償還不起的債務，顯然是直接衝著「一帶一路」被批評的部分而來。

亞洲─歐洲高峰會將於十月十八日至十九日在比利時布魯塞爾舉行，屆時這項計畫將是核心議題之一。歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）表示，已與多個亞洲國家洽談數月，「他們對歐洲的方案表達出興趣」。歐盟堅稱這項計畫並非針對任何人，但在時機上適逢北京「新絲路」倡議光環褪色之際。中國利用數以十億美元計的貸款，在全球各地興建鐵公路、港口等基礎設施，企圖藉此攫取戰略利益。

預計六年內籌集到三千億歐元

茉格里尼已於十九日公布「連接歐亞：一項歐盟戰略的基本組成內容」提案，這份十三頁的戰略計畫受到歐盟二○二一年共同預算、私人貸款和開發銀行支持。儘管提案並未具體說明投入資金數額，但歐盟執委會提議成立一個六百億歐元（約二．二兆台幣）的基金，作為投資者的保險機構，並估計基金在二一至二七年間可籌集到三千億歐元（約十一兆台幣）。

茉格里尼表示，提案中的「歐亞互聯」之所以面對亞洲，是因為亞洲對基礎設施有最大需求。歐洲與亞洲將建立和擴展運輸、能源和數位化方面的網絡連接，並推動人員交流，並強調「歐洲方式」將格外重視「高環保與社會標準」、「基礎設施財政與金融可持續性」，並保障各方機會均等、當地社區受益。

此前，美國也在七月底提出「印太倡議」，將在印太地區投入一．一三億美元，聚焦數位經濟、能源與基礎建設計畫，並將成立「美國國際發展金融公司」（ＩＤＦＣ），擴大美國國際投資的職權與金額，額度可望從現有的二九五億美元增加到六百億美元（約一．八兆台幣）。將出任ＩＤＦＣ總裁的瓦舒堡（Ray Washburne）二十四日表示，ＩＤＦＣ不會像「一帶一路」一樣，「總是蓋些沒有意義的建設」。