港獨無路 香港共產黨成立嗆起義

2018-09-26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港政府廿四日援引針對黑社會組織的《社團條例》，將主張香港獨立的香港民族黨列為非法社團，羅列的「罪名」包括該黨可能發動武力革命。「香港共產黨」旋即在同日宣告成立，聲稱將效法中國共產黨，在港推行共產主義，且為達目的不惜武裝起義。「港共」宗旨明顯違反《香港基本法》，也踩到港府所謂的「紅線」，是否遭取締備受各界關注。

本月初在「臉書」成立專頁的香港共產黨，廿四日公布致保安局局長李家超的信函，聲稱受到「習近平思想」感召。信中聲稱，該黨黨綱以中共第一次全國代表大會通過的黨章為藍本，堅決反對《香港基本法》中有關實行資本主義制度的條文，要求在香港推行共產主義、社會主義制度，並聲稱將看齊中共建黨先賢，積極嘗試建立武裝，且不排除武力起義。

該黨還說，由於李家超表示即使未進行社團註冊，仍受《社團條例》規管，因此該黨不會向港府註冊，僅以信函通知籌組成立。若保安局未回覆，該黨將視為不反對，並據此要求選舉委員會認可該黨在十一月立法會地方補選，及明年區議會選舉的候選人資格。

李家超以香港民族黨擬用武力推動港獨為由予以查禁，如今如何看待香港共產黨的「潛在暴力」，備受矚目。香港共產黨表示，香港官僚體系充斥反動勢力，該黨將「優先打倒口說愛國，但從無表示擁護共產主義的香港走資派（資本主義路線的當權派）」，並重申若遭港府鎮壓，不排除武裝起義。

評論：港共恐改寫本土政黨勢力版圖

香港社運人士及時事評論員楊繼昌上月曾推論，若港獨勢力另立香港共產黨，並推動「具香港特色的社會主義制度」，勢必違反基本法，保安局禁止其運作將成國際頭條，不禁則會擴大其操作空間；「港共」可能在議會內威脅建制派，改寫本土政黨勢力版圖。

香港共產黨在「臉書」發表的致保安局長函，一日內吸引近萬名網友按讚，許多人形容該黨「扛著紅旗反紅旗」、「以子之矛攻子之盾」；也有人反諷，保安局絕對不敢強行取締效忠「習思想」、擁護共產主義的政黨。