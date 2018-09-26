情蒐優於反恐 美加強諜戰

2018-09-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國中央情報局（ＣＩＡ）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）廿四日公開表示，中情局的任務重點，將從九一一恐怖攻擊事件後的反恐，回歸九一一事件前針對挑戰或威脅美國的外國政府進行情報蒐集。中情局將增加駐海外人員的數量，以消除所謂「情報鴻溝」。哈斯佩爾雖未言明將針對哪些外國政府加強情蒐，但據信應該包括中國、俄羅斯、伊朗和北韓。

哈斯佩爾是在母校肯塔基州路易斯維爾大學（University of Louisville）發表前述演說，不接受聽眾與記者提問；這也是她在今年五月出任中情局長後首度公開發表談話，證實中情局數年前起便逐漸重拾國際情蒐老本行。哈斯佩爾的前述談話反映了去年下半年美國國防戰略的重點，即呼籲對各競爭對手國家採取反擊，以改變對美國不利的全球權力平衡。

中情局在二○○一年的九一一恐怖攻擊後角色大變，轉型為針對全球恐怖份子發動致命任務的準軍事組織。反恐任務過去十七年來不僅成為中情局重點，也讓該局聲譽因羈押與偵訊恐攻嫌犯所引發的爭議而蒙塵，甚至一度影響哈斯佩爾的任命案。

哈斯佩爾說，中情局將擴大駐外人員的規模，並希望招募更多外語人才；中情局幹員與分析師將更積極地蒐集情報。根據情報官員的說法，目標應該包括中情局已成立新情蒐中心的伊朗與北韓，以及資產被盯上的中國和俄羅斯等大國。哈斯佩爾說，中情局還是會盯著「伊斯蘭國」與「開打」等恐怖組織，「但我們（也）會加強鎖定國家敵人」。

監視中國藉貸款擴張影響力

哈斯佩爾也論及美國主要對手所構成的威脅，例如中情局正密切監視中國貸款給根本無力償還的窮國，藉此拓展在非洲、拉丁美洲、太平洋島國與南亞開發中國家的影響力；中國尋求「成為（亞太地區）的支配勢力」，及「正致力削弱美國的影響力」，「我們希望這些國家能意識到自己的主權，意識到外國對他們的基礎設施和國家安全設施進行的投資，最終可能會損害他們的主權。」