梵中協議助中滅教 「教宗被騙了」

2018-09-26

陳日君批教廷高層陽奉陰違

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕梵蒂岡國務院和中國外交部二十二日證實，雙方已就主教任命議題正式簽署臨時性協議，打破兩國斷絕往來近七十年的冰封關係。對此，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，日前痛批教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）背叛信仰，要求他為梵中協議辭職下台，並在新書《為了熙雍，我決不緘默》中，首度披露他與教廷高層的談話內容，批評帕羅林為求與中國建交，鏟除異己，阻止他和萬民福音部前秘書長韓大輝向教宗進諫，不讓教宗方濟各得知真相。

榮休教宗本篤十六世二○○七年向中國天主教徒發表牧函，陳日君去年就此舉辦一連八天的紀念講座，向香港信徒分析中國教會情勢，內容近日結集成書，以中、英、義三種語言出版，中文版於二十四日完稿。陳日君在書中指稱，帕羅林二○一三年上任後，刻意閒置本篤十六世成立的中國小組，導致敏感議題永遠無法討論，甚至架空有中國經驗的韓大輝，讓方濟各再也無法得知中國教會的具體情況。

控訴現在的教廷不代表教宗

書中也提到另一名掌管梵中關係事務的教廷官員—時任萬民福音部部長的迪亞斯（Ivan Dias）樞機。陳日君指出，他在二○○六年擢升為樞機後，曾拜會迪亞斯。迪亞斯對他說，即使是共產黨，也是「我們的兄弟」，要求陳日君不要再插手梵中事務；他則回應：「共產黨是我的兄弟，但他們拉去坐牢的主教也是我的兄弟呀，我應該站在哪一方？」

陳日君在最後一章指控，教廷高層陽奉陰違，使教宗為中國教會所做的努力化為烏有，甚至刪改教宗寫給中國教友的信，直陳現在的教廷不代表教宗，他已致函教宗，指若其助手策謀的事成功，對中國教會和全世界的教會將是一個「長期的大災禍」！

對全世界教會是「長期大災禍」

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，梵中融冰已招致中國境內非官方教會反彈，讓他們承受巨大壓力，進一步惡化北京打壓宗教自由的情況。紐約時報分析，儘管教廷認為梵中協議可視為中國首度正式承認教宗對中國天主教會的領導地位，但對北京來說，簽署該協議的目的與當前拆毀十字架、關閉教會的行徑相同，都是為了加強管控信徒增長迅速的非官方教會（地下教會），數十年來拒絕服從中共領導的地下教會，恐將失去存在的理由。

美國共和黨聯邦參議員魯比歐也推文質疑梵蒂岡如何確保與共產黨達成正當協議，「賦予一個政府（無神論者）影響力，來選擇具有傳播福音使命的主教。無神論者對任命主教的干預如何能不越線？」