馬爾地夫變天 親中派現任總統落選

2018-09-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕印度洋島國馬爾地夫二十三日舉行總統大選，代表在野勢力的馬爾地夫民主黨（ＭＤＰ）籍資深國會議員索里（Ibrahim Mohamed Solih）囊括五十八．三％選票，擊敗親中國的現任總統雅門（Abdulla Yameen），成為馬國第三屆民選總統。以四十一．七％得票率落敗的雅門，二十四日透過電視直播宣布敗選，並承諾將和平轉移政權。

新總統出身街頭民主運動

強人總統雅門的落選與表態出乎意料，也緩解了國際社會對選舉結果可能引發馬國動盪的擔憂。雅門自二○一三年當選總統後，大肆整肅異己，監禁或流放幾乎所有政敵，包括自己同父異母的哥哥、前總統蓋約姆（Maumoon Abdul Gayoom），以及馬國首屆民選總統、ＭＤＰ黨魁納希德（Mohamed Nasheed）。雅門這次也被指控企圖操弄選舉，當局甚至在大選前一天突襲查抄ＭＤＰ位於首都瑪萊的競選總部。

五十六歲的索里出身街頭民主運動，早年以獨立人士身分擔任國會議員，在二十五年的議會生涯中冷靜自制，不曾入獄或流亡。相較之下，雅門作風強硬，對內採鐵腕統治，對外則疏遠印度和美國，轉而向中國與沙烏地阿拉伯靠攏，加入中國「一帶一路」倡議，並與中國簽署自由貿易協定。

不過，觀察家認為，即使雅門敗選，中國在馬爾地夫的影響力也不會消退。中國為推展「一帶一路」，已為馬國的基礎建設挹注數十億美元，被當地反對派人士指為「債務陷阱外交」，迫使馬國為了償債將軍港交給中國。但馬中兩國政府均予否認。