日強化離島防禦 研發超音速滑翔彈

2018-09-25

〔編譯茅毅／綜合報導〕為 加強對尖閣諸島（釣魚台列嶼）等離島的防禦，日本時事通信社二十四日獨家報導，日本防衛省正研發「島嶼防衛用超音速滑翔彈」，計畫二○二六年度開始服役。防衛省表示，為因應中國人民解放軍在東海的威脅，正進行在沖繩縣宮古島和石垣島等外島，部署陸上自衛隊地對艦飛彈部隊等防衛計畫，未來這種高速滑翔彈可能部署於這些陸自部隊。

高速滑翔彈係指從發射到高空的飛彈分離的彈頭，在慣性導航系統（ＩＮＳ）與全球定位系統（ＧＰＳ）導引下，以超音速朝地面目標落下。滑翔彈係以超音速不規則飛行，軌跡與一般彈道飛彈的拋物線不同，地對空飛彈等防空武器難以反制，陸自將其定位為離島遭攻佔時發動奪回作戰的利器之一。

這種滑翔彈由火箭發動機推動，彈頭在距離地面數十公里的高空分離，在大氣層內以超音速朝地面目標滑翔後命中。一旦有離島遭敵軍攻佔，可從位於該島四周的其他離島發射。防衛省幹部指出，若有外島遭入侵，就會出動陸自的日版陸戰隊「水陸機動團」，欲使水陸機動團的登陸與奪回作戰有效執行，勢必要強化陸自的對地攻擊能力。

防衛省將依序研發先導型及性能提升後的改良型滑翔彈，計畫二五年完成測試。防衛省編列的研發經費，一八年度為一百億日圓（約二十七．六億台幣），在一九年度國防概算中則增至一三八億日圓（約三十八億台幣）。不過，由於這種滑翔彈的發射裝置為移動式，射程也較遠，部分鄰國可能認為滑翔彈將與航空自衛隊的長程對地巡弋飛彈搭配，而對日本的意圖有所質疑。