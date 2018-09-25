封殺港獨 港府禁止民族黨運作

2018-09-25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了封殺主張香港獨立的「香港民族黨」，香港保安局局長李家超廿四日援引法律《社團條例》，下令禁止該黨在香港運作或繼續運作，並在「香港政府憲報」正式公告生效，該黨即日起屬於「非法社團」，凡參與、協助該黨事務均屬違法，恐被罰款或監禁。泛民主派陣營痛批此舉乃「政治恐怖」，直言港人自由已響起喪鐘。英國政府也深表關切，強調香港的高度自治和自由應受到保護。親港府和北京的建制派則直呼「大快人心」。

李家超指出，二○一六年成立的香港民族黨，在黨綱中提倡建立獨立和自由的「香港共和國」，並採取行動落實綱領，包括參選立法會、申請成立公司、推動「中學政治啟蒙計畫」，甚至前往香港外國記者會（ＦＣＣ）演講，竭力將港獨主張推向國際。另外，該黨曾表示仇恨中國人，不排除以武力、甚至武裝革命等手段推動香港獨立，明顯違反《香港基本法》，故基於國家安全和公共安全考量，決定對該黨祭出禁令。

這是香港主權移交中國後，港府首次引用針對黑社會的《社團條例》查禁政治組織。李家超強調，港人享有結社和言論自由，但「自由受法律限制」；他是在考慮該黨的整體行為及其繼續運作所帶來的威脅，才做出此決定，不受中國官員等他人影響，並指宣揚港獨者「須為他們的行為負責」。

香港民族黨可在三十日內上訴，但在此期間命令繼續生效，凡管理或參與該黨、以該黨成員身分行事，以及為該黨提供金錢和場地等行為，均屬違法。若有民眾在社群媒體分享該黨文章，須按實際情況和證據才能判定是否違法。針對「自決」是否等同於「港獨」，李家超說，若組織的目的在於推動港獨，執法部門將依法跟進調查。至於民眾公開談論港獨是否觸法，李則拒絕回答。

香港已成警察社會

主張香港自決的本土派政黨「香港眾志」表示，港府過度解釋公共安全，未來恐怕連公民抗命等政治理念也會被曲解，藉此以言入罪，港人更應有所警覺並加以反抗。立法會泛民主派議員組成的非政黨性聯盟「議會陣線」則批評，港府的暴力、危害國安之說欠缺理據，根本是以「帝皇」姿態強行取締香港民族黨，香港已成為「警察社會」。

香港時事評論員劉銳紹向英國廣播公司（ＢＢＣ）表示，港府透過現行法律禁止不利官方的組織，以便日後打壓其他民主黨派，這種做法將「適得其反」，反而令社會開始同情、甚至不反對港獨，進一步擴大反抗思潮。