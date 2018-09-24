被瑞典節目調侃 中國氣急轟辱華

2018-09-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕近日因中國曾姓觀光客一家大鬧斯德哥爾摩旅館，引發瑞典和中國的外交糾紛。在中國官方媒體大力抨擊瑞典當局後，瑞典電視台也製播節目反擊，列舉多起中客的不文明行為，包括提醒他們別在瑞典隨地大小便，並使用一張沒有台灣的中國地圖。對此，中國駐瑞典大使館斥責該節目「辱華」。

在瑞典最大電視台「瑞典電視台（SVT）」二十一日播出的政治脫口秀「瑞典新聞」中，出現曾姓觀光客一家鬧事的畫面。影片中瑞典警方正在執行驅離，曾母當時坐在地上，高舉雙手大喊「救命啊」。節目主持人譏諷，曾母以中文喊救命，聽起來竟像英文「殺了我（Kill me now）」，語畢背景傳出爆笑聲。

此外，該節目還播出一段上傳中國影音平台「優酷」的華語宣導短片，理由是考慮到中國人不會看瑞典電視台。主持人戲稱，為避免中客在瑞典面臨文化衝突，建議不要在歷史建築物外便溺，若手沾到大便應該洗手。最後，主持人還嘲諷，瑞典人用刀叉吃飯，用餐時不會拉屎；中國人是種族主義者，但瑞典有黑人、泰國人、阿拉伯人及同性戀者，瑞典支持每個人擁有平等權利的原則，但此原則不適用於中國人。

對此，中國駐瑞典大使館官網二十二日痛批，該節目及主持人宣揚種族主義與排外主義，公然煽動種族歧視與對立，已突破人類道德底線，違背人性良知與媒體道德，敦促瑞典電視台及有關節目道歉。針對節目中出現的中國地圖沒有台灣與西藏部分地區，中方指責「嚴重侵犯中國主權及領土完整」。

隨後，中國外交部領事服務網二十三日發表旅遊警示，提醒中國公民到瑞典旅行應注意安全。瑞典是第一個與中國建交的西方國家，但近來雙方關係屢屢生波，包括西藏精神領袖達賴喇嘛訪問瑞典，以及瑞典籍香港書商桂民海遭中國綁架，迄今仍未恢復自由。