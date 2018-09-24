浙江溫州滅教 逼民切割基督教

2018-09-24

〔國際新聞中心／綜合報導〕梵蒂岡與中國二十二日針對主教任命問題簽署一項臨時性協議，官方「中國天主教愛國會」二十三日隨即表態支持，但「美國之音」中文網引述維權網站「民生觀察」等報導，近年率先強拆教堂十字架、打壓教會的浙江省重災區溫州市，最近更大規模展開「滅教運動」，要求民眾承諾與基督教切割，誓言「跟黨走、聽黨話」。

要求學生如實填寫父母宗教信仰

據報導，溫州的打壓行動首先從學校、醫院、國有企業等「吃財政飯」的事業單位開始，教師首當其衝被要求「表忠心」，或放棄信仰基督教，或承諾不信教、不向學生灌輸宣揚有關基督教一切資訊的承諾。當局也向中學生發放個人（家庭）基本資料登記表，要求學生如實填寫父母等家庭成員的基本資料，尤其是宗教信仰。

報導指出，推特（Twitter）上一段日期不明、在溫州地區舉行的會議影片顯示，進行報告的官員說，意識形態領域的衝突特別體現在宗教問題上，學校教師和學生信教情況比較普遍，因此黨（中共）和政府要做好「引導、抵制、制止、杜絕」。

官員說，中國國務院十月五日要派小組到浙江督查，浙江省九月二十五日到三十日要到溫州預查，溫州市、區要開始到街鎮檢查，首先從掛證的宗教場所開始，也要排查一些私人宗教聚會點。此外，當局將此項政治任務擴大到居委會、村委會等基層，要求民眾填寫統一印製的「不信教」聲明，除親筆簽名和捺指紋外，還要求拍照或錄影，最後由鄉鎮建立檔案。

中國政府近年對基督教發動全國性打壓，各地掀起強拆十字架和教堂事件，逮捕牧師和信眾，特別是家庭教會，引發國際社會關注。此前，河南和安徽等地也曾強迫信徒簽署不再信仰基督教的聲明或承諾書，顯示對宗教的打壓持續升級。

梵中簽署主教協議 信徒徹夜難眠

至於梵、中簽署主教任命協議，不少中國天主教徒頗為無奈，只能求主賜福；也有信徒上網吐露，自己為此「徹夜難眠」。一名廣東天主教地下教會信徒表示：「因為已經傷過心了，所以既然成了事實，也就沒什麼好激動的了。」「 除了接受，沒有其他的了。」

不過，在為數不多的天主教友網路交流平台上，有信徒在一篇質疑梵蒂岡決策的文章下方留言，表示簽署這項協議讓他「徹夜難眠」，但該文在中午過後便網管遭刪除。