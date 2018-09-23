75歲翁陪貓睡覺 兩天募得3萬美元

2018-09-23

美國威斯康辛州非營利組織「寵物庇護安全天堂」六個月前迎來一位老爺爺，自稱當地愛貓人士的七十五歲高中退休老師泰瑞（Terry Laurmen）主動表示，想在這個有「家的感覺」的地方當志工，接著順手幫貓梳毛。後來他天天上門，且摸透每隻貓，還常跟牠們一起打盹，殊不知人貓相伴愛睏的模樣，已被工作人員收錄。該組織十九日興起，把多幅溫馨畫面上傳臉書粉絲專頁，引發網友瘋傳，不到兩天就收到八萬個讚與三萬美元善款，還有領養者接踵而來，證明高齡貓奴開創第二春的威力不可小覷。

（圖：取自網路，文：編譯周虹汶）