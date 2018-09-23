川普無常 傳司法副部長想密錄

2018-09-23

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報引述消息人士透露，美國司法部副部長羅森史坦（Rod J. Rosenstein）去年曾建議利用竊聽器密錄美國總統川普在白宮的發言，藉以踢爆充斥川普政府的亂象；此外，羅森史坦也曾與人討論慫恿川普閣員援引美國憲法第廿五條修正案，將川普踢出白宮，但這些建議最後皆未化作實際行動。羅森史坦否認曾提出此等建議。

紐時指出，羅森史坦是在去年五月川普開除聯邦調查局（FBI）局長柯米與致使白宮陷入混亂之際，做出上述建議，場合包括與其他司法部及FBI官員的會議和談話。

不具名爆料者曾聽取過簡報，或看過記錄羅森史坦言行的FBI官員（包括時任FBI代理局長、今年三月在退休前夕慘遭開除的FBI副局長麥凱比）撰寫的備忘錄摘要。麥凱比的備忘錄早已因通俄門調查，而送交負責通俄門調查的司法部特別檢察官穆勒的團隊。

川普因開除柯米以致被爆料曾要求柯米效忠與企圖妨礙司法。羅森史坦當時才剛出任副司法部長兩週，並已從部長塞森斯手中接下監督通俄門調查重任；羅森史坦被視為促使柯米丟官的功臣之一，因為他曾撰寫備忘錄批評柯米輕縱川普的總統大選對手—前國務卿希拉蕊‧柯林頓。

紐時指出，羅森史坦沒料到川普會在開除柯米時引用他撰寫的備忘錄，還曾為此對外透露擔心自己可能遭人利用。儘管羅森史坦的這兩項建議皆不曾落實，但他倒是曾告訴麥凱比，他也許能在逼宮上說服塞森斯與時任國土安全部長、現為白宮幕僚長的凱利。

羅森史坦駁斥紐時報導不實，麥凱比則不願發表評論。川普尚未對此事發言，目前也不清楚羅森史坦是否會因此丟官。