蜜雪兒出新書 鋒頭遠勝希拉蕊

2018-09-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬的回憶錄《成長之路》（BECOMING，暫譯，見圖，美聯社）預計十一月十三日正式發行，蜜雪兒將在發行首日從家鄉芝加哥出發，展開巡迴全美十座城市的宣傳活動，透過出席現場訪談，親口說出自己的成長經歷；相關宣傳活動皆以媲美流行音樂天后瑪丹娜、碧昂絲演唱會的規模舉辦，鋒頭遠勝去年出版競選回憶錄《何以致敗》的前第一夫人希拉蕊‧柯林頓。

宣傳活動門票上看三千美元

蜜雪兒的新書宣傳活動門票廿一日結束預售，主辦單位證實，由於觀眾反應熱烈，蜜雪兒將在華盛頓、紐約布魯克林加場演出。蜜雪兒本次巡迴宣傳地點還包括波士頓、底特律、丹佛、達拉斯、費城、洛杉磯和舊金山，活動場地大小可容納一萬九千人至兩萬三千五百人不等，特等座位的票價則上看三千美元（約九．三萬台幣）。

此前，希拉蕊和已故著名美食家安東尼‧波登也曾舉辦類似的新書宣傳活動，但規模遠遠遜於蜜雪兒。希拉蕊《何以致敗》新書宣傳期間的活動場地，可容納約一千九百人至三千九百人不等，最貴的座位票價為兩千美元。波登二○一六年發行遺作《食指大動》，在全美十五座城市巡迴宣傳，當時最大的活動場地只有可容納約三千人的舊金山戰爭紀念歌劇院。

蜜雪兒《成長之路》每場宣傳活動，都會捐出十％門票收入給當地的慈善機構、學校等團體。