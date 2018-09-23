軍購遭美制裁 中國召回海軍司令、延後兩軍會議

2018-09-23

召喚美大使 提出正式抗議

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國廿二日召喚美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），就美國宣布對違反美國對俄羅斯制裁措施的中國軍方單位施以制裁，提出正式抗議。同日晚間，中國宣布立即召回在美國參加研討會並計畫訪問美國的海軍司令員沈金龍，也延後原訂廿五日在北京舉行的中美兩軍聯合參謀部對話機制會議。

美國國務院是在廿日，以中國在二○一七年、一八年向俄羅斯購買蘇愷35戰鬥機、S-400地對空飛彈系統，違反美國總統川普一七年八月簽署後生效的「以制裁反制美國敵人法」（CAATSA）為由，將對中國人民解放軍負責武器和裝備的「中共中央軍事委員會裝備發展部」及其部長李尚福實施制裁。美國官員指稱，這是第三國由於與俄國交易而遭該法制裁的首例。

中國外交部發言人耿爽廿一日即表達「強烈憤慨」，警告此舉嚴重損害中、美兩國及兩軍關係，美方必須承擔此「無理做法造成的後果」。中方在廿二日多管齊下，除召喚美國大使，中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平也召見美國駐中國使館代理國防武官孟績偉（David Menser）進行交涉。黃雪平表示，為表達中方的嚴正立場，決定召回在美國參加「國際海上力量研討會」的海軍司令員沈金龍，並延後於廿五日至廿七日在北京舉行的中美兩軍聯合參謀部對話機制第二次會議。

嗆美霸權 不排除進一步反制

據新華社報導，黃雪平說，中俄兩國軍事合作是主權國家進行的正常合作，符合國際法。美方悍然宣布對中國軍隊有關部門及高級將領實施無理制裁，公然踐踏國際關係準則，充分體現霸權主義，性質十分惡劣。中方堅決反對、絕不接受。中方要求美方立即糾正錯誤，撤銷有關制裁，中國軍隊保留進一步採取反制措施權利。