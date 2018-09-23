MeToo 雷根女兒自揭40年傷疤

2018-09-23

〔編譯魏國金／綜合報導〕加州心理學教授福特（Christine Blasey Ford）日前出面指控聯邦最高法院大法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）在卅六年前企圖性侵她。美國總統川普廿一日質疑福特，若該事件「如她所說的那麼嚴重」，為何沒早點揭發？他的批評，在網路上立即引發新#MeToo運動。美國前總統雷根之女戴維斯（Patti Davis）更自揭四十年前遭性侵的往事，讚揚福特打破沉默的勇氣。

為了追求獨立事業而改姓、現為暢銷作家的戴維斯投書華盛頓郵報指出，四十年前，她前往一位知名音樂人辦公室赴會，儘管會面排定時間奇怪的晚，但當時她一心想成為作曲人，根本不疑有他。如今她不記得彼此的交談內容，卻記得他的臉孔、髮型與穿著，她也記得窗外的天空漸暗，大樓裡只剩他們兩人，她感到不安。

她說，接下來的事難以抹滅，他染指了她，沒有使用保險套。她說，她感到孤單、羞愧，對自己覺得噁心，自問︰「為何我沒有離開那裡？為何沒有推開他？我為何愣住？」「我不記得當時是幾月，也不記得我離開時彼此是否說了什麼？數十年來，我未曾告訴任何人—朋友、男友、心理治療師，甚至是多年後結婚的丈夫」，這也是為何她對於福特沉寂逾卅年後才重提往事，不感訝異。

她說，去理解記憶在創痛中的運作是重要的，福特被批評不記得事發地址、時間、或屋主是誰，但「她對攻擊本身的記憶是鮮明具體的：他摀住她的嘴，另一男子疊上來，她害怕自己可能遇害」。記憶攫住將永遠纏住你、改變你生命的細節，而放過故事中不怎麼主要的其他部分。她說，福特要求聯邦調查局（FBI）調查該案，這是何等勇敢的要求。

川普批為何當年不報案

川普廿一日推文指責福特：「為何卅六年前沒有人致電FBI？無庸置疑，若對福特的攻擊如她所說的那麼嚴重，她或她慈愛的父母早就立即向執法當局報案了。」此言一出，網路上立刻出現與反性騷#MeToo呼應的#WhyIDidntReport（為何我沒報案）主題推文，短短數小時就有數萬則推文。女星米蘭諾（Alyssa Milano）推文說：「我被性侵犯兩次，一次是青少年時期，我沒報案，我花了卅年才告訴父母。」

美國參院司法委員會主席葛拉斯里要求福特須在廿二日下午二時卅分前，對該委員會提出的作證條件做出決定，否則該委員會將於廿四日，就卡瓦諾的任命進行表決。