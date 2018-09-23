文化滅絕 龐皮歐重批中國欺壓維族

2018-09-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐廿一日在華府就全球宗教自由現況發表演說時指稱，「數十萬、也許數百萬維吾爾人，遭強制拘留在所謂的『再教育營』。他們在那裡被迫忍受嚴苛的政治教化和其他可怕虐待」、「他們的宗教信仰遭大量毀滅」。美國此番以罕見的強硬措詞抨擊中國對待新疆的維族穆斯林，係愈來愈動盪的美、中關係的又一爭端。

龐皮歐並在演說中對中國基督徒的命運表達關切。他說，中國基督徒已淪為政府打壓的目標之一。他還說，中國政府「持續關閉教堂，燒毀聖經，並勒令這些信徒簽下聲明自己放棄信仰的文件」。但龐皮歐沒有提到，美方是否會因此對中方採取懲罰措施。

聯合國消除種族歧視委員會八月一份報告描述中國以預防新疆境內出現極端、恐怖主義為藉口，大規模拘留維族人。倡議團體「維吾爾人權計畫（UHRP）」估計，維族人口中，十％已遭拘留。中國外交部發言人華春瑩則予以反駁，聲稱該報告係基於「未經證實」、「沒有事實根據」的信息。

惟美聯社廿二日報導，透過與十五名穆斯林訪談並檢視相關採購文件，證據顯示，中國政府正把被拘留在再教育營與流亡海外的維族人及穆斯林的孩子，送到新疆各地許多孤兒院，還在當地設立數千所所謂的「雙語學校」，對維族人及穆斯林學童以北京話教學，一旦他們說母語，就會被處罰，有些還強制住校。美國「華盛頓大學」研究人員拜勒（Darren Byler）表示，維族的知識基礎正被抹去，我們正目睹的情況與白人殖民時期一樣，原住民失去一整個世代。

美國「外交政策（FP）」雜誌日前也寫道，部分維吾爾社群成員指控，中國正在新疆犯下「文化滅絕」，即利用強行使維族孩童與其原生家庭分離、限制維族使用民族語言、禁止維族的文化活動或拆毀維族的學校、宗教機構或紀念場所，消滅維族的自我認同。該文作者、英國「倫敦大學學院」政治系講師弗曼指出，中國的做法，正犯下國際法上的反人道罪。