港高鐵開通 公安可在港執法

2018-09-23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕爭議不斷的中國「廣深港高速鐵路」香港路段廿三日正式通車營運，中港高官廿二日齊聚西九龍站舉行開通典禮，頌揚香港正式加入國家高鐵路網，並聲稱「一地兩檢」有助民生，香港特首林鄭月娥更呼籲媒體予以正面報導。然而，泛民主派政黨和立法會議員在場外著解放軍裝扮抗議，藉此凸顯中共為血腥政權的歷史事實，甚至直言「高鐵開通是中國在香港打開一個洞」。

連接中國廣東廣州、深圳和香港的廣深港高鐵全長一四一公里，香港路段長僅約廿六公里，全部都是隧道，單是造價就耗資近千億港幣；西九龍站內部特定樓層劃設為「中國口岸區」，受中國司法管轄，並有數百名中國執法人員進駐。香港現任和前任特首林鄭月娥、梁振英和董建華，香港建制派立法會議員，以及廣東省省長馬興瑞、國務院港澳辦公室主任張曉明等上百名政經界知名人士，廿二日搭乘首發的港鐵「動感號」從香港往返廣州，象徵性慶祝香港路段啟用。

林鄭月娥：不會搭高鐵赴京

林鄭月娥表示，香港站的設立使廣深港交通路網更趨完善，並把香港連接至北京首都、長江三角等另兩大中國經濟圈，而「一地兩檢」更確保通關流程高效、省時。但林鄭在答覆媒體提問時，卻坦言公事繁忙，不會考慮搭九小時高鐵赴北京述職，但若是三、四小時車程，如到廈門、長沙等，則高鐵比飛機更可靠。她緊接著要求媒體勿將此解讀為高鐵「沒有吸引力」，反而要以正面、樂觀地迎接高鐵開通。「新華社」等中國官媒也趁勢讚揚高鐵使香港與「內地」往來邁入新時空，加速香港融入國家發展大局等。

然而，二十多名泛民派立法會議員集體杯葛典禮並拒絕受邀搭乘；社會民主連線（社民連）、民間人權陣線（民陣）等泛民政黨和組織，則在西九龍站外集結示威，並穿上解放軍軍服、高舉標語，提醒港人勿忘中共是血腥暴力政權，期間一度與警方爆發肢體衝突。社民連成員曾健成直言，中國公安可在港執法，是港人害怕之事；且該段高鐵造價全世界最貴，完工後卻是全世界最沒用的鐵路。公民黨議員毛孟靜則反諷林鄭，指其要求媒體替政府宣傳的言論與中共無異，是對新聞界的一大侮辱。

此段高鐵是香港主權移交以來最龐大及重要的基礎建設之一，但在施工八年間屢次發生超支、延誤、土地徵收、賠償問題等風波，「一地兩檢」更被質疑「割地賣港」。路透指出，隨著連接中國珠江市、香港和澳門的「珠港澳大橋」將在今年內啟用，北京正透過更多基建將香港融入「粵港澳大灣區」。但香港民主黨創黨元老李柱銘認為，此舉將使香港失去以堅定「法治」（rule of law）為基礎的國際金融中心地位。