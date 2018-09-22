中梵主教協議簽定了 陳日君轟背叛

2018-09-22

〔編譯魏國金／綜合報導〕梵蒂岡預定本月底派代表團前往北京，與中國簽署主教任命協議。香港樞機主教陳日君廿日以背叛天主教信仰為由，呼籲該協議首席談判長、教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）下台。

陳日君認為，梵中雙方進行「秘密交易」，教廷「正將羊群送入虎口，這是難以置信的背叛」、「完全的投降」，他說，帕羅林「應該辭職」。「我不認為他有信仰，他只是世俗意義下的好外交官」。他說，教廷不了解中國國家主席習近平的意圖，該協議將進一步重創整個天主教會的威信，並產生長遠的悲慘後果。

中國約一千兩百萬的天主教徒分裂為效忠教廷的「地下教會」，以及由國家監督的「中國天主教愛國會」。陳日君認為，約一半的地下教會將接受該協議，另一半「我擔心他們會進行一些非理性、反抗的事」。

據紐約耶穌會刊物「美國（America）」引用消息來源報導，該協議為臨時性質，可能數年後進行修改，儘管教宗方濟各承認「這不是好協議」，但卻是「開啟與這個崛起的世界超級強權發展建設性及促進對話之門」的唯一可能方式。

報導說，即便雙方簽署協議，相關文本仍不會公開。然而根據消息來源，雙方對主教任命程序達成協議，據此，中國國務院宗教事務局提出主教人選，交由教區神職人員以及信徒代表以「民主選舉」方式票決，投票結果送審核後，再透過外交管道提交教宗，教宗有數月可調查，若教宗予以否決，雙方將展開對話，以期提出新人選。