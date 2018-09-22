安置遭騙 上萬老兵再衝北京

2018-09-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中秋佳節與下月一日中國國慶將屆，近年頻繁維權的中國各地退伍老兵再度活躍，上萬人十九、廿日集結於首都北京，前往中國退役軍人事務部與國家信訪局等單位上訪，明確表達「我們要生存權」訴求。但中國政府祭出大批警力「維穩」，中央高官無人出面對話，反而派地方官員接訪，敷衍態度累積老兵不滿情緒，前年十月軍方「八一大樓」外萬名老兵抗議事件恐在「十一」捲土重來。

中國退伍軍人據估多達五千七百萬人，安撫退伍軍人乃中國政府每年佳節前夕例行指示，就怕不符退休條件的老兵集結示威，孰料十九日舊事重演：各省市維權老兵代表前往今年四月成立的退役軍人事務部，要求中央出面督促地方政府依規定安置退伍軍人，無奈該部把球踢回地方，就此點燃維權老兵怒火，上千人廿日再度集結高喊「我們要生存權」並唱軍歌《團結就是力量》。

當局出動大批警力對峙，組成人牆分散老兵勢力及貼身控制。現場除有河南省九十二歲抗戰老兵尚慶林穿著掛滿「軍功章」的軍裝再度現身聲援，更見部分老兵配戴紅袖標組成糾察隊，他們維持秩序並驅趕前來「截訪」的外地「維穩」人員，自制自發態度前所未見。

國家信訪局、北京市久敬莊訪問中心等地廿日也有相關集會，規模逾萬。但兩天抗議活動下來，只見北京朝陽公安局一名大隊長出面喊話，要求老兵相信政府；還有退休軍人事務部低階官員現身畫出「解決平台」大餅，一貫的推諉招數展露無遺。

據「美國之音」報導，本月以來，四川、甘肅、雲南、廣東等地老兵也分頭集體上訪各地政府，但當局慎防他們串連，乾脆不准買火車票、限制行動、揍人砸車，或是使之就此「被失蹤」。

被列入中國政府黑名單的維權老兵趙廣軍對「自由亞洲電台」直言，中國政府沒誠意也沒能力處理退伍軍人的安置問題，各個地方不是拖就是騙，退休軍人事務部「就是忽悠（矇騙）老百姓的地方」。