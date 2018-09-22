研究中國干政 紐教授遭闖空門

2018-09-22

國際刑警組織介入調查

〔編譯陳正健／綜合報導〕去年發表研究，指稱中國政府無所不用其極影響紐國內政的紐西蘭坎特伯雷大學教授布芮蒂（Anne-Marie Brady）研究室與住家遭竊一案有最新發展。根據紐約時報廿一日報導，國際刑警組織與紐國安全情報局已著手調查本案。紐時引述分析家看法指出，此舉意味紐國當局懷疑中國情報單位是幕後黑手。

布芮蒂於去年九月發表「魔術武器（Magic Weapons）」研究，提到中國在西方民主國家的政治影響活動。今年二月，布芮蒂與家人外出時，住宅與研究室遭不明人士闖入，手機及筆電等用品遭竊，她事前還收到恐嚇信，警告她將受到攻擊。

中國大使館未作回應

根據紐國警方指出，國際刑警組織正協助他們進行調查。紐西蘭先驅報報導，紐國安全情報局也涉入調查，徹底搜查布芮蒂的辦公室尋找監聽裝置，但紐國安全情報局及布芮蒂，皆對此不予置評。

美國中情局（CIA）前分析師馬提斯指出，上述事件顯示中國可能是始作俑者。布芮蒂高調研究中國的全球影響力，意味上述事件旨在恐嚇要她噤聲。前五角大廈分析師布坎南表示，國際刑警組織及地方安全單位涉入，意味闖空門嫌犯「此刻正在國外」，或有國外情報人員涉及其中。對此，中國駐紐西蘭首都威靈頓大使館未作回應。