向俄軍購 中共軍備部遭美制裁

2018-09-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務院廿日宣布，鑑於中國先後於二○一七年、一八年向俄羅斯購買蘇愷35（Su-35）戰鬥機、S-400地對空飛彈系統，違反美國總統川普一七年八月簽署後生效的「以制裁反制美國敵人法（CAATSA）」，故將立即對中國人民解放軍負責武器和裝備的「中共中央軍事委員會裝備發展部」及其部長李尚福實施制裁。美國官員指稱，這是第三國由於與俄國交易而遭該法制裁的首例。

美：第三國遭制裁首例

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫指控，美國正企圖利用其制裁，在全球軍火交易市場排擠俄國等其他競爭國家。俄國外交部警告美方此舉無異於「玩火」，外交部長拉夫羅夫表示，俄方正設法降低對美國與美元體系的依賴。中國外交部發言人耿爽說，中方表示「強烈憤慨」，此舉嚴重損害中、美兩國及兩軍關係，美方必須承擔此「無理做法造成的後果」。

禁止申請出口許可證

川普政府將禁止裝備發展部與李尚福申請出口許可證、在美國管轄範圍內從事外匯交易和使用美國金融系統以進入全球金融市場、凍結在美國管轄範圍內的資產及利益、持有美國簽證。該部及李尚福亦被列入美國財政部「特別指定國民與封鎖對象清單（SDN）」，美國政府將禁止其國民與該部及李尚福有生意往來。

美方援引CAATSA實施制裁，旨在懲罰莫斯科干預美國一六年總統大選、俄國侵略烏克蘭並兼併克里米亞、網路入侵攻擊、替敘利亞阿塞德政權撐腰並介入敘國內戰等惡意行為。該法主要制裁對象為俄、伊朗及北韓，而非中國。法新社引述一名川普政府高層官員報導，俄國乃這些制裁的最終目標。美國國務院表示，裝備發展部及其中將部長李尚福與俄國國營武器出口商「羅斯波隆出口公司」從事「重大交易」。

美國國務院廿日也宣布，依CAATSA規定，再把卅三個與俄國軍事、情報有連結的對象列入該法的黑名單，被列入這份名單的對象也因此增至七十二個。

美國全方位震懾中國

由於土耳其也已向俄國訂購S-400，預定二○一九年交貨，故美國國務院官員表明，此次對中國的制裁意味著對土國政府釋放的一個信號，要其考慮這筆軍購的後果。「新美國安全中心（CNAS）」研究員哈勒爾（Peter Harrell）認為，貿易戰導致美中緊張情勢升高，川普政府選擇此時出手，令人玩味。他推測，此舉乃美國對中國施壓策略的一環。澳門軍事評論員黃東則認為，此舉會使中、俄進一步加強軍事合作。但黃東指出，美國已展開對中國的全方位震懾行動，從民間、貿易、智慧財產權的層面，擴大到涉及軍方。