美囚插畫太驚人 為己平反27年冤獄

2018-09-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕一九九一年被判謀殺罪成立，但始終宣稱無辜的美國毒販迪克森（Valentino Dixon），廿年前在獄中隨筆塗鴉卻自此畫出一片天地，藝術才華不僅驚豔各界，更為他開創重見天日的契機：他堅持不認的謀殺罪名引發外界奔走多年以來，十九日終於正式還他清白，罔坐廿七年冤獄。

迪克森現年四十八歲，廿年前在獄中意外開發出繪畫才華，至今產出逾百幅作品，以彩色鉛筆繪製高爾夫球場美景見長。重獲自由後，十九日他告訴《水牛城新聞報》，「這是世上最棒的感覺」，「我們已等廿七年。」他現年廿七歲的女兒帶著才一歲兩個月大的雙胞胎，在庭外歡喜迎接他。

至於得以提前展開美麗新人生，源自家中長輩廿年前寄給他的一盒彩色鉛筆。當時他已是紐約州戒備最森嚴的阿蒂卡監獄階下囚，拾筆從動物、風景與人物畫起；二○○九年改繪高爾夫球場，則源於當年典獄長之請：對方給了他舉行美國名人賽的美國喬治亞州奧古斯塔高爾夫球俱樂部第十二球洞照片，請他繪製，這頓時成了自認誤入歧途當毒販的迪克森心靈出口，因兒時在家鄉只碰過足球跟籃球，別有洞天的高爾夫球場照片頓時令他神往不已。

迪克森的畫作二○一二年登上全球權威高爾夫期刊《高爾夫文摘》（Golf Digest），他發表的短文寫道，高爾夫球場「似乎很平靜。我想像打球可能很像釣魚。」他的畫作在該月刊「高爾夫球救了我的生命」專欄編輯間掀起波瀾，該刊撰稿人阿德勒（Max Adler）特別花了五個月鑽研其所涉刑案，除了看審訊文字紀錄、警方報告，還與律師、承審法官、目擊者等人訪談。一年後，「每個細節加總起來」，阿德勒「對他的清白深信無疑」。

全案引發大眾關注後，志在改革監獄的美國喬治城大學學生組織「監獄與司法倡議」（Prisons and Justice Initiative）也進一步找到迪克森得以翻身的關鍵：政府律師沒告訴他，其衣物並無開槍者身上應有的射擊殘跡。

事實上，美國紐約州水牛城十七歲少年托利亞諾．傑克森（Torriano Jackson）一九九一年八月十日為異性與人口角並遭人連開廿七槍斃命後兩天，迪克森友人史考特（Lamarr Scott）即向媒體自稱犯案，強調在場的迪克森乃代罪羔羊；儘管迪克森自稱現場目擊證人知他沒開槍，但這些人都因偽證罪而未被傳喚出庭，調查此案的警探也罕見未出面作證，又因另有三位證人出面指迪克森有罪，主要辦案人員就在毫無物證的情況下，成功讓迪克森定罪入獄，刑期卅八年。

儘管檢方依舊堅稱，迪克森乃水牛城「嶄露頭角的毒販」，提供保鏢史考特犯罪工具；但坦承行凶已不下十次的史考特，十九日終於能首度當庭正式坦承他是殺人凶手。一小時後，迪克森得知重獲自由；助他成功翻案的《高爾夫文摘》則對他從獄中重新出發抱以高度期待，「他甚至可能將會打起小白球。」