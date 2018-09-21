安倍3任總裁 再1年創安倍障礙

2018-09-21

有望成為百年來執政最久首相

〔駐日特派員林翠儀／東京廿日報導〕日本自民黨廿日舉行總裁（黨魁）選舉，現任總裁安倍晉三以近七成的得票數，擊敗對手前幹事長石破茂，成為自民黨史上少數三連任的總裁，任期至二○二一年九月，如果到明年十一月自民黨仍繼續執政，安倍將打破百年紀錄，成為日本憲政史上在職日數最長的首相。安倍確定連任後，預料十月初將進行內閣與黨人事改組，十月下旬將訪問中國。

自民黨總裁選舉總票數為八一○票，分別是國會議員票及地方票各四○五票，投票結果安倍拿下五五三票，其中國會議員三二九票、地方票二二四票，得票率為六十八％，石破則拿下二五四票，國會議員七十三票、地方票一八一票。 這是安倍與石破的第二次交手，第一次是二○一二年自民黨在野時，當時安倍在第二輪投票後才勉強勝出。

安倍這次尋求三連任，挾有黨內多數派系力挺的優勢，加上經濟狀況良好帶動維持現況的社會氣氛，安倍雖然飽受「森友加計案」批評，但選情一路看好，差別僅在於安倍若能拿下壓倒性勝利，將有助於他穩定執政。

安倍在國會議員票拿下八成一的壓倒性勝利，不過地方票方面僅得到五成五的支持，由於地方票是由一○四萬自民黨黨員及黨友進行投票，再以都道府縣為單位進行比例分配，石破拿下地方票四成五的得票率，在十縣贏過安倍，總票數超過二五○票，雖敗選但也樹立了「存在感」。

這次選舉，另一位「存在感」極強、具有左右選情力量的政治明星是小泉進次郎，他曾於二○一二年總裁選舉時支持石破，但這次則到廿日才表態，一般認為，有心問鼎大位的小泉，在政治前途與維持個人清新形象的考量下，做了雙方都不得罪的權衡。

明年11月 在職日數超過桂太郎

二○一二年東山再起的安倍，若加上二○○六年第一次執政，目前的首相總在職日數為史上第五高，三連任後的任期將至二○二一年九月底，若自民黨繼續執政，安倍的首相在職日數將於明年十一月二十日累積為二八八七日，超過桂太郎成為史上在職日第一長的首相，如果計算到二○二一年九月三十日總裁任期結束，累積將達三五六七日，都將寫下「安倍障礙」。 安倍曾說過，這是他最後一次總裁選舉。

自民黨總裁選舉告一段落後，配合預定在秋季召開的臨時國會，日媒報導，安倍可能在十月初進行內閣與黨人事的改組，以新的人事布局應對國會。秋季臨時國會自民黨很可能提出黨版修憲案，讓自衛隊合憲化。另外，十月下旬，安倍將配合「日中友好和平條約」生效四十週年訪中。安倍連任後的立即挑戰，將是在下週可能與川普舉行的高峰會上，如何抵禦川普要求削減貿易逆差。