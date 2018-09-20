日自民黨總裁選情 安倍十拿九穩

2018-09-20

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕日本自民黨二十日舉行總裁選舉，東京大學教授內山融指出，首相安倍晉三幾已篤定勝選，但他若無法拿下七到八成選票取得壓倒性勝利，未來可能出現跛腳政府的危機。

內山指出，安倍掌握黨籍國會議員七成選票，關鍵在於他如何爭取更多的地方票。內山認為，這次總裁選舉具有「信任投票」意義，拿下高票不僅有利於安倍長期執政，也有助於平息黨內派系鬥爭。

這次總裁選舉是安倍和前黨幹事長石破茂的二度交鋒。二○一二年，安倍尋求東山再起，石破則沒有任何執政包袱，在第一輪投票中，石破獲地方票支持領先安倍，兩人進入第二輪投票才分出勝負。事隔六年，安倍享有執政優勢，自民黨的選舉規則也有變動，國會議員票和地方票各佔一半，石破以「地方優先製造財富」訴求，對抗安倍從都市下滲地方的「涓滴經濟學」，爭取地方支持。

不過，內山指出，雙方未積極論戰政策，對安倍爭取地方票相對有利。至於糾纏安倍將近一年的「森友、加計學園」風波，內山認為，對安倍不但沒有負面影響，反而因為媒體一直炒作讓民眾厭倦，而出現反效果。另一個有利於安倍連任的因素，則是日本經濟好轉，選民傾向維持現狀以降低風險。

安倍八月曾明確表示，將加速修憲進程。一般認為，自民黨將在秋天的臨時國會中提出修憲案，最快明年夏天參議院期中選舉前向國會提出修憲動議，並於參院選舉時舉行公民投票。但內山指出，安倍面臨多項難題，包括盟友公明黨在修憲主張上的差異、在野黨的反對等。安倍甚至必須考慮，若公民投票未過，他將面臨下台的風險。