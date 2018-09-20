A片女星出書 譏川普「比平均小」

2018-09-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕為取信於大眾，自稱當過美國總統川普小三約一年、花名「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）的前成人片女星史蒂芬妮．克利弗德（Stephanie Clifford），在即將出版的一本新書中幾乎毫無尺度地大爆料，除了嘲諷川普床技普通，還詳細描述他的性器官，稱「比平均小」。

丹尼絲的律師艾維納提（Michael Avenatti ）指出，丹尼絲對於仍有人質疑她是否說真話感到沮喪；之所以在書中做出鮮活描述，是要證明她真的跟川普上過床。丹尼絲在新書中說，「那恐怕是我做過最乏善可陳的性愛了，但顯然他（川普）不這麼覺得。」

根據媒體事前取得的新書內容，丹尼絲在預定下月二日、即美國期中選舉投票前一個月出版的「全面揭發」（Full Disclosure，暫譯）中暢所欲言，詳述她在二○○六年於加州太浩湖與川普幽會的細節，像是川普的私處毛多，生殖器官「很有特色」，頭大得跟瑪力歐賽車裡的毒蘑菇一樣。丹尼絲還說，川普的老二「比平均小」，但「也不是超級小」。

至於她之所以持續與川普保持聯繫，是希望能靠川普上他主持的電視實境秀「誰是接班人」；川普曾暗示可以讓丹尼絲靠作弊在節目中多出現幾集，但最後坦承無法讓她上節目。

爆川普不想當總統 誇過希拉蕊

此外，丹尼絲也對川普在二○一六年代表共和黨問鼎白宮大呼難以置信，「他（川普）壓根不想當總統」，以及披露川普在總統大選中的對手前國務卿希拉蕊．柯林頓曾在她與川普二度見面時，川普掛了電話後對丹尼絲大讚希拉蕊，「我愛她，她很聰明」，難以想像川普日後總是對希拉蕊口出惡言。