中企奪海法港經營權 威脅美以軍情

2018-09-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕以色列「國土報」報導，中國上海國際港務集團（簡稱上港集團），將於三年後接管以國海法（eifa）的新港碼頭營運，由於該港口靠近以色列海軍基地樞紐，據信是核子潛艦部署地，中企接管可能直接威脅以色列與美國的軍事合作，引發美以兩國的軍事擔憂。

上港集團於二○一五年和以色列港口發展與資產公司簽約，取得在海法新港碼頭的二十五年特許經營權，將於二○二一年起投入營運，屬於中國「一帶一路」戰略規劃的一部分。此前，中國港灣工程有限公司才以九億美元奪標，取得以國阿什杜德港（Ashdod）的承建合約。

以前官員籲監管中國投資

對此，以色列海法大學教授、前以國海軍參謀長沙烏勒（Shaul Chorev ）於今年八月底的學術研討會上警告，以色列必須建立新機制，以監管中國的投資，以免威脅國家安全與利益。該場研討會上的美國人士認為，以色列失去理智，竟給予中國關鍵的海法港。一旦中國涉入，以國海軍將無法指望維持與美國負責歐洲安全的海軍第六艦隊的緊密關係。

美國前海軍軍令部長羅福賀（Gary Roughead）向美國「新聞週刊」表示，中資經營海法港口，意味美國船艦可能無法例行性使用附近的以國海軍基地，以免中方透過掌控港口船艦的調動與維修情況，知悉美國海軍行動。他警告，港口設施也可能遭人裝設資訊與電子監控系統，危害美國的資訊與網路安全。

「國土報」報導，這項合約沒有以國國家安全委員會的參與，海軍亦未參與其中。以國批評者呼籲，應對中國在地中海沿岸構成的潛在威脅展開調查，中企在海法港的商業合約，理論上給予中國軍隊在地中海的可用設施。