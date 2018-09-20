平壤共同宣言 兩韓宣告終戰

2018-09-20

金正恩年底前將訪首爾

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩十九日在平壤閉門單獨會談約七十分鐘，韓聯社稱雙方「敞開心扉，暢所欲言」，會後簽署「平壤共同宣言」。南韓青瓦台指此宣言「事實上宣布戰爭狀態結束」，北韓承諾「永久廢除」東倉里飛彈測試場與發射平台，並且有意完全拆除寧邊核設施。金正恩在文在寅邀請下，同意「不久的將來」訪問首爾，若成行，將是韓戰以後首位北韓領導人訪問南韓首都。

北韓允永久廢除東倉里飛彈測試場

文在寅在聯合記者會上說，兩韓首次針對無核化方案達成協定，成果非常有意義，希望以此為基礎，促進美國與北韓迅速重啟對話；他也期望金正恩「年底前」訪問首爾。金正恩說，他和文在寅「堅定承諾要力促朝鮮半島成為沒有核武、免於核威脅的和平家園」，這份宣言「承載了人民的新希望以及人民對統一的熱切盼望」，可望加速和平進程。

「平壤共同宣言」指出雙方領導人將力促半島無核化，「消除所有的戰爭危險」；北韓承諾永久廢除東倉里飛彈測試場，也表示若美國「有相對應措施」，願意永久拆除寧邊核設施，但並未指明是哪些措施。兩韓也打算共同申請主辦二○三二年夏季奧運會，以及銜接雙方東西海岸鐵公路的工程今年內動工。

另簽軍事協議 互不侵犯

南、北韓國防部長宋永武、努光鐵在兩國領導人見證下簽署「關於落實板門店宣言軍事領域共識協議」，當中禁止在陸海空所有領域採取敵對行為，十一月起在邊界劃設禁航區，試行撤離雙方距軍事分界線一公里內十一處哨站、解除板門店共同警備區武裝、停止邊界火砲等各種軍事演習，在西部海域劃設和平水域，成立兩韓軍事聯合委員會以利磋商停止針對彼此的大規模軍演、偵察活動。南韓國家安保室室長鄭義溶說，雙方實際上等於簽署互不侵犯協議，美國與北韓棄核談判可望加速。

東倉里飛彈測試場即西海衛星發射基地，北韓數次在此試射長程飛彈，這次同意在外國專家眼前廢除此設施是一大進展。寧邊核試場可提煉高濃縮鈾，也是目前所知唯一生產「鈽」燃料的設施，若北韓永久廢除這處設施雖是一大讓步，但外部分析家向來懷疑北韓另有至少一座核設施在秘密運作。

文在寅下週赴美出席聯合國大會，將與美國總統川普會晤說明峰會成果。川普十八日深夜發推文，指北韓的承諾「非常令人振奮」；十九日在白宮再度稱讚這次峰會，與北韓在棄核等數項議題上有「極大進展」，是「非常好的消息」，他還說，他和金正恩都是冷靜的人，「且讓我們拭目以待」。

分析家認為，此一成果是文在寅的一大勝利，同時也讓金正恩不必付出昂貴的讓步代價，就能更進一步建立互信，讓美國與北韓的談判能繼續推進。