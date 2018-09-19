川普批中︰企圖影響美期中選舉

2018-09-19

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國與中國貿易戰再度升級之際，美國總統川普十八日在「推特」發文，指控中國試圖藉由在貿易戰中瞄準他的政治支持基本盤，影響即將在十一月舉行的期中選舉。

貿易戰再添火藥

川普推文的指控，為美中貿易爭端增添新的火藥。他十七日才宣布廿四日起將再對中國兩千億美元商品加徵十％關稅，雙方若未在明年一月一日前達成協議，稅率將提高至廿五％；北京十八日宣布對六百億美元美國商品施加關稅回應。

川普所屬的共和黨在今年期中選舉面臨國會參、眾議院兩院多數地位的保衛戰。川普在推文中指控中國，正設法將報復範圍擴大到他的基本盤選區，「中國公開說過，他們正積極設法透過打擊我們的農民、牧場業者和產業工人來衝擊、改變我們的選舉，只因為他們忠心支持我」，「他們也知道，中國多年來在貿易上佔美國便宜，我正是那個知道如何阻止他們這種作法的人」。

川普警告，「假如我們的農民、牧場業者，以及／或者產業工人成了目標，將快會有對中國的重大經濟報復行動」。

不清楚川普所說的「中國公開說過」所指為何。不過，此前北京的報復關稅確實針對美國豬肉、大豆等主要農產品，打擊伊利諾、堪薩斯、明尼蘇達州等大豆生產重鎮，而這幾州都是十一月聯邦眾議院改選選情勝負難料的游離州。