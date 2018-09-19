反普廷樂團暴動小貓成員 中毒險丟命

2018-09-19

〔編譯管淑平／綜合報導〕反俄羅斯總統普廷的龐克樂團「暴動小貓（Pussy Riot）」成員韋齊洛夫（Pyotr Verzilov），十一日在莫斯科出庭時突然身體不適被緊急送醫，週末轉送到德國柏林治療。柏林醫師十八日表示，根據韋齊洛夫的症狀研判，他「高度可能」是中毒，影響到神經系統，所幸已脫離險境，沒有生命危險。

韋齊洛夫被緊急送往莫斯科巴克羅辛城市醫院毒物科治療時，症狀包括突然失去視力、聽覺、言語和行動能力，直到十四日才恢復意識，但仍有幻覺，當晚在關注人道議題的「電影支持和平基金會（Cinema for Peace Foundation）」安排下，轉送到柏林慈善醫院。

慈善醫院醫師艾卡特（Kai-Uwe Eckardt）指出，韋齊洛夫出現的是抗膽鹼劑症候群，部分神經傳導被阻斷，瞳孔放大、高血壓等迅速發作的症狀強烈顯示，「他被下毒的可能性高」，目前並無其他解釋，但尚未斷定是什麼物質。由於事發迄今已六天，該物質可能已被消化，被鑑定出的機率不高。

艾卡特的說法呼應暴動小貓成員的推測。韋齊洛夫前妻、暴動小貓成員托洛科尼可娃（Nadezhda Tolokonnikova）向德國「畫報」說，他是遭人「刻意」下毒，意圖「威嚇甚至暗殺」。加拿大總理杜魯道上週也對此事表示關注，「鑑於近幾個月俄羅斯人在英國所作所為，（韋齊洛夫的情況）顯然是個憂慮」。

現年三十歲的韋齊洛夫擁有俄羅斯和加拿大雙重國籍，是知名反克里姆林宮運動人士，今年七月在俄國主辦的世界盃足球賽決賽中，他與另外三名暴動小貓成員衝進場中鬧場，表達要求釋放政治犯的訴求；他也經營調查報導新聞網站「Mediazona」，揭發俄國司法體系侵犯人權。他的同居女友、暴動小貓成員尼庫希娜（Veronika Nikulshina）在「臉書」發文表示，他能離開俄國接受治療，令人鬆了一口氣。